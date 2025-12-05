Palestino salvó un empate 2-2 ante Huachipato en la agonía en un entretenido partido en el estadio Municipal de La Cisterna, cerrando ambos su participación en el Campeonato Nacional 2025.

Los Tetracolores ya estaban clasificados a la Copa Sudamericana 2026, mientras que los Acereros estaban sin opciones internacionales por esta vía, ya que su única chance es ir a la Libertadores si es campeón de la final de la Copa Chile ante Limache.

⚽ Los goles de Palestino vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025

Cris Martínez abrió la cuenta en los 18 minutos para Huachipato, dejando en silencio La Cisterna, que esperaba ver un triunfo en el cierre de la temporada.

No obstante, en los 45+4′ llegó la esperanza para los Baisanos, con un extraordinario tiro libre de Joe Abrigo, quien como varias veces lo ha hecho, nos dejó uno de los mejores goles del Campeonato Nacional.

Brayan Garrido volvió a desnivelar para los visitantes con un tanto en los 82′, pero el empate definitivo llegó en los 90+5′ a través de Junior Arias para el elenco local.

📊 Estadísticas de Palestino vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 30 Palestino 1 1 Descanso Huachipato Joe Abrigo 45′ Cris Martinez 18′ Carlos Villanueva 22′

45 + 4 ' Palestino Gol regular : Joe Abrigo 22 ' Huachipato Tarjeta amarilla : Carlos Villanueva 18 ' Huachipato Gol regular : Cris Martinez

Salas 29 Ian

Garguez 16 Jose

Bizama 42 Fernando

Meza 23 Jason

Leon 15 Francisco

Montes 4 Antonio

Ceza 28 Dilan

Zuniga 14 Joe

Abrigo 41 Ian

Alegria 18 Junior

Arias Entrenador

0 Lucas Bovaglio

Suplentes

26 Dixon Contreras



2 Vicente Espinoza



6 Nicolas Meza



12 Ronnie Fernandez



13 Cristian Suarez



24 Dilan Salgado



27 Junior Marabel

Huachipato Huachipato 4-3-3 17 Zacarias

Lopez

Gonzalez 18 Joaquin

Gutierrez 4 Benjamin

Gazzolo 3 Benjamin

Mellado 46 Jose

Castro 14 Carlos

Villanueva 6 Claudio

Sepulveda 30 Brayan

Garrido 11 Juan

Figueroa 32 Ezequiel

Morales 23 Cris

Martinez Entrenador

0 Jaime Garcia

Suplentes

12 Sebastian Mella



2 Nelson Guaiquil



7 Mario Briceno



10 Oscar Ortega



16 Luciano Arriagada



21 Julian Brea



22 Javier Carcamo

2 Faltas Cometidas 3 0 Fuera de Juego 2 65 Posesión de Balón 35 0 Tarjetas Amarillas 1 2 Tiros Fuera 0 1 Tiros a Puerta 1 2 Corners 1 0 Tarjetas Rojas 0 1 Saques de Portería 8 0 Penaltis 0 5 Tiros Libres 0 0 Paradas 0 2 Tiros Fuera 1ª Mitad 0 1 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 2 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 2 Corners 1ª Mitad 1 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 2 Faltas Cometidas 1ª Mitad 3 Últimos enfrentamientos HUA 2 – 2 PAL 21/06/2025 PAL 2 – 2 HUA 29/08/2024 HUA 0 – 2 PAL 17/04/2024 HUA 2 – 2 PAL 14/09/2023 HUA 1 – 2 PAL 03/03/2023

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Palestino y Huachipato?

Palestino terminó su presentación en esta temporada, por lo que volverá a jugar de forma oficial recién en 2026.

A Huachipato aún le queda un partido, dado que tiene la final de la Copa Chile 2025 ante Limache, a jugarse este miércoles 10 de diciembre a las 20:00 horas en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

Además del título, Acereros y Tomateros se jugarán un cupo en la Copa Libertadores 2026, la última definición de la temporada.

🧐 ¿Cómo terminaron Palestino y Huachipato en el Campeonato Nacional 2025?

Palestino cerró su participación en el Campeonato Nacional 2025 en el quinto puesto con 49 puntos (puede bajar si Audax le saca al menos un punto a Colo Colo), logrando la clasificación a la Copa Sudamericana, manteniendo la tónica de los últimos años.

Huachipato quedó noveno con 43 unidades, fuera de torneos internacionales por esta vía, aunque, como ya consignamos, aún tiene su chance de ir a la Libertadores a través de la Copa Chile.