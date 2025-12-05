Palestino salvó un empate 2-2 ante Huachipato en la agonía en un entretenido partido en el estadio Municipal de La Cisterna, cerrando ambos su participación en el Campeonato Nacional 2025.
Los Tetracolores ya estaban clasificados a la Copa Sudamericana 2026, mientras que los Acereros estaban sin opciones internacionales por esta vía, ya que su única chance es ir a la Libertadores si es campeón de la final de la Copa Chile ante Limache.
⚽ Los goles de Palestino vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025
Cris Martínez abrió la cuenta en los 18 minutos para Huachipato, dejando en silencio La Cisterna, que esperaba ver un triunfo en el cierre de la temporada.
No obstante, en los 45+4′ llegó la esperanza para los Baisanos, con un extraordinario tiro libre de Joe Abrigo, quien como varias veces lo ha hecho, nos dejó uno de los mejores goles del Campeonato Nacional.
Brayan Garrido volvió a desnivelar para los visitantes con un tanto en los 82′, pero el empate definitivo llegó en los 90+5′ a través de Junior Arias para el elenco local.
📊 Estadísticas de Palestino vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025
📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Palestino y Huachipato?
Palestino terminó su presentación en esta temporada, por lo que volverá a jugar de forma oficial recién en 2026.
A Huachipato aún le queda un partido, dado que tiene la final de la Copa Chile 2025 ante Limache, a jugarse este miércoles 10 de diciembre a las 20:00 horas en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua.
Además del título, Acereros y Tomateros se jugarán un cupo en la Copa Libertadores 2026, la última definición de la temporada.
🧐 ¿Cómo terminaron Palestino y Huachipato en el Campeonato Nacional 2025?
Palestino cerró su participación en el Campeonato Nacional 2025 en el quinto puesto con 49 puntos (puede bajar si Audax le saca al menos un punto a Colo Colo), logrando la clasificación a la Copa Sudamericana, manteniendo la tónica de los últimos años.
Huachipato quedó noveno con 43 unidades, fuera de torneos internacionales por esta vía, aunque, como ya consignamos, aún tiene su chance de ir a la Libertadores a través de la Copa Chile.