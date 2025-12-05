Palestino salvó un empate 2-2 ante Huachipato en la agonía en un entretenido partido en el estadio Municipal de La Cisterna, cerrando ambos su participación en el Campeonato Nacional 2025.

Los Tetracolores ya estaban clasificados a la Copa Sudamericana 2026, mientras que los Acereros estaban sin opciones internacionales por esta vía, ya que su única chance es ir a la Libertadores si es campeón de la final de la Copa Chile ante Limache.

⚽ Los goles de Palestino vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025

Cris Martínez abrió la cuenta en los 18 minutos para Huachipato, dejando en silencio La Cisterna, que esperaba ver un triunfo en el cierre de la temporada.

No obstante, en los 45+4′ llegó la esperanza para los Baisanos, con un extraordinario tiro libre de Joe Abrigo, quien como varias veces lo ha hecho, nos dejó uno de los mejores goles del Campeonato Nacional.

Brayan Garrido volvió a desnivelar para los visitantes con un tanto en los 82′, pero el empate definitivo llegó en los 90+5′ a través de Junior Arias para el elenco local.

📊 Estadísticas de Palestino vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 30
Palestino
05/12/2025 20:00
1
1
Descanso
Huachipato
  • Joe Abrigo 45′
  • Cris Martinez 18′
  • Carlos Villanueva 22′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
45 + 4 ‘
Palestino
Gol regular : Joe Abrigo
22 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Carlos Villanueva
18 ‘
Huachipato
Gol regular : Cris Martinez
[ +6 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +4 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Joe Abrigo!
Amonestación para Carlos Villanueva.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Cris Martinez!
El árbitro da inicio al encuentro.
Palestino
4-2-3-1
Sebastian Salas 1
Sebastian
Salas
Ian Garguez 29
Ian
Garguez
Jose Bizama 16
Jose
Bizama
Fernando Meza 42
Fernando
Meza
Jason Leon 23
Jason
Leon
Francisco Montes 15
Francisco
Montes
Antonio Ceza 4
Antonio
Ceza
Dilan Zuniga 28
Dilan
Zuniga
Joe Abrigo 14
Joe
Abrigo
Ian Alegria 41
Ian
Alegria
Junior Arias 18
Junior
Arias
  • Entrenador
  • 0
    Lucas Bovaglio
  • Suplentes
  • 26
    Dixon Contreras
  • 2
    Vicente Espinoza
  • 6
    Nicolas Meza
  • 12
    Ronnie Fernandez
  • 13
    Cristian Suarez
  • 24
    Dilan Salgado
  • 27
    Junior Marabel
Huachipato
4-3-3
Zacarias Lopez Gonzalez 17
Zacarias
Lopez
Gonzalez
Joaquin Gutierrez 18
Joaquin
Gutierrez
Benjamin Gazzolo 4
Benjamin
Gazzolo
Benjamin Mellado 3
Benjamin
Mellado
Jose Castro 46
Jose
Castro
Carlos Villanueva 14
Carlos
Villanueva
Claudio Sepulveda 6
Claudio
Sepulveda
Brayan Garrido 30
Brayan
Garrido
Juan Figueroa 11
Juan
Figueroa
Ezequiel Morales 32
Ezequiel
Morales
Cris Martinez 23
Cris
Martinez
  • Entrenador
  • 0
    Jaime Garcia
  • Suplentes
  • 12
    Sebastian Mella
  • 2
    Nelson Guaiquil
  • 7
    Mario Briceno
  • 10
    Oscar Ortega
  • 16
    Luciano Arriagada
  • 21
    Julian Brea
  • 22
    Javier Carcamo
2
Faltas Cometidas
3
0
Fuera de Juego
2
65
Posesión de Balón
35
0
Tarjetas Amarillas
1
2
Tiros Fuera
0
1
Tiros a Puerta
1
2
Corners
1
0
Tarjetas Rojas
0
1
Saques de Portería
8
0
Penaltis
0
5
Tiros Libres
0
0
Paradas
0
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
0
1
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
2
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
2
Corners 1ª Mitad
1
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
2
Faltas Cometidas 1ª Mitad
3
Últimos enfrentamientos
HUA 2 – 2 PAL 21/06/2025
PAL 2 – 2 HUA 29/08/2024
HUA 0 – 2 PAL 17/04/2024
HUA 2 – 2 PAL 14/09/2023
HUA 1 – 2 PAL 03/03/2023

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Palestino y Huachipato?

Palestino terminó su presentación en esta temporada, por lo que volverá a jugar de forma oficial recién en 2026.

A Huachipato aún le queda un partido, dado que tiene la final de la Copa Chile 2025 ante Limache, a jugarse este miércoles 10 de diciembre a las 20:00 horas en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

Además del título, Acereros y Tomateros se jugarán un cupo en la Copa Libertadores 2026, la última definición de la temporada.

🧐 ¿Cómo terminaron Palestino y Huachipato en el Campeonato Nacional 2025?

Palestino cerró su participación en el Campeonato Nacional 2025 en el quinto puesto con 49 puntos (puede bajar si Audax le saca al menos un punto a Colo Colo), logrando la clasificación a la Copa Sudamericana, manteniendo la tónica de los últimos años.

Huachipato quedó noveno con 43 unidades, fuera de torneos internacionales por esta vía, aunque, como ya consignamos, aún tiene su chance de ir a la Libertadores a través de la Copa Chile.

