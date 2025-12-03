Palestino y Huachipato se miden este viernes 5 de diciembre a las 20:00 horas en el el estadio Municipal de La Cisterna por la última fecha del Campeonato Nacional 2025. Este compromiso será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

Árabes y Acereros juegan solamente por el honor: en el caso de los dueños de casa, ya están clasificados a la Copa Sudamericana 2026 y sin opciones de ir a la Libertadores, mientras que los visitantes no tienen chances internaciones a través de la tabla de posiciones del torneo, ni tampoco tiene riesgo de descenso.

Si se quiere, para los Siderúrgicos puede ser un “ensayo general” para la final de la Copa Chile 2025, la que jugará ante Limache el miércoles 10 de diciembre a las 20:00 horas en Rancagua, y donde sí puede sacar el último boleto para la Copa Libertadores si es que gana.

⚽ Palestino vs Huachipato en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 30 Palestino Sin Comenzar Huachipato Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos HUA 2 – 2 PAL 21/06/2025 PAL 2 – 2 HUA 29/08/2024 HUA 0 – 2 PAL 17/04/2024 HUA 2 – 2 PAL 14/09/2023 HUA 1 – 2 PAL 03/03/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs Huachipato?

Este duelo de Palestino vs Huachipato se jugará este viernes 5 de diciembre a las 20:00 horas en el Estadio Sausalito.

🏟️Estadio: Municipal de La Cisterna

📅Fecha: Viernes 5 de diciembre

🕗Horario: 20:00 horas

📺 ¿Dónde ver en vivo Palestino vs Huachipato?

📺TV: TNT Sports

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Palestino vs Huachipato

Árbitro: Héctor Jona

1er asistente: Diego Gamboa

2do asistente: John Calderón

Cuarto árbitro: Gastón Phillippe

VAR: Felipe González

AVAR: Carlos Venegas

🧾 El XI de Palestino vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025

Sebastián Salas; Ian Garguez, José Bizama, Fernando Meza, Jason León, Dilan Zúñiga, Francisco Montes, Julián Fernández, Ian Alegría, Joe Abrigo; y Junior Arias.

DT: Lucas Bovaglio

🧾 El XI de Huachipato vs Palestino por el Campeonato Nacional 2025

Rodrigo Odriozola; Maicol León, Renzo Malanca, Rafael Caroca, Leandro Díaz; Nicolás Vargas, Maximiliano Gutiérrez, Santiago Silva, Jimmy Martínez, Claudio Torres; y Lionel Altamirano.

DT: Jaime García