Universidad de Chile ya prepara su retorno a las canchas. Los azules, que tuvieron una semana de descanso, regresaron el pasado lunes a los entrenamientos con miras a su partido frente a Palestino.

Los universitarios se medirán a los árabes en un duelo clave en la lucha por el Chile 2. Todo esto en la previa de su trascendental cruce con Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana.

En medio de esta situación, la preocupación se instaló en el Centro Deportivo Azul debido a las complicaciones de salud de una de las figuras del equipo, poniendo en duda su presencia en el encuentro del próximo lunes.

🤕 Figura enciende las alarmas en la U de Chile

El jugador en cuestión es Lucas Assadi. El talentoso volante de los estudiantiles se encuentra con La Roja preparando el amistoso frente a Perú de este viernes, sin embargo, en las últimas horas abandonó la concentración para someterse a exámenes.

Según informó el periodista de ESPN, Christopher Brandt, el mediocampista atraviesa un cuadro febril, el cual podría dejarlo al margen del duelo ante los incaicos.

“Habrá que ver cómo evoluciona. Se fue a realizar algunos exámenes médicos porque está con un cuadro febril bastante fuerte. Podría marginarlo también del duelo ante Perú”, detalló el comunicador.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Palestino?

Universidad de Chile enfrentará a Palestino este lunes 13 de noviembre en el Estadio Santa Laura por el Campeonato Nacional. Por ello, los azules están atentos a cómo pueda evolucionar Lucas Assadi pensando en aquel compromiso.

📆 Lunes 8 de octubre de 2025

⏰ 16:00 horas

🏟 Estadio Santa Laura

