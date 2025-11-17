Colo Colo y U de Chile ya juegan el primer Superclásico del 2026, ya que se están peleando como refuerzo a un delantero que es figura en Huachipato.

Antes de la disputa, parecería que la U tiene ventaja para quedarse con el jugador, debido a los constantes fichajes que ha conseguido en los últimos años desde el club acerero. No obstante, hay un factor clave que le da la delantera al Cacique.

🧐 El refuerzo que se pelean Colo Colo y U de Chile

Se trata de Lionel Altamirano, según informó En Cancha: el atacante argentino lleva 19 goles y 3 asistencias en esta temporada con Huachipato, por lo que es obvio que iba a generar interés en los clubes importantes de nuestro país.

Altamirano no tuvo problemas para adaptarse a la Primera División, luego de haber tenido otro gran rendimiento en 2024 en Deportes La Serena, elenco que fue campeón de la Primera B con mucha holgura en esa temporada.

😱 El factor que le da ventaja a Colo Colo por Lionel Altamirano

Lo que da ventaja a Colo Colo por sobre U de Chile en la búsqueda de Lionel Altamirano, es que el jugador fue ofrecido al Cacique, lo que es visto con buenos ojos en el estadio Monumental en la idea de reemplazar la casi segura partida del delantero uruguayo Salomón Rodríguez, quien no funcionó en el equipo.

En el caso de la U, fueron ellos mismos quienes preguntaron a los siderúrgicos por las condiciones del traspaso de Altamirano, por lo que ahí asoman como necesarias más conversaciones, pese a la cercanía de los clubes.

El costo de la cláusula de salida de Lionel Altamirano es de 500.000 dólares (cerca de 460 millones de pesos chilenos), monto que suena accesible, pero que puede no serlo tanto, ya que en 2026 se espera una merma económica para ambos equipos por los duelos que deben jugar sin público en la arena internacional.

De hecho, Colo Colo aún tiene en duda su presencia en la Copa Sudamericana 2026, opción que le va quedando tras una pésima temporada en lo deportivo e institucional.