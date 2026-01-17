Deportes Concepción sigue sumando refuerzos para esta temporada: ahora se hizo de los servicios de uno de los grandes proyectos de U de Chile, quien tuvo un gran año 2025 en los Azules.

Esto llega a refrendar que el mercado de pases del Conce ha sido tremendo: el club se ha preparado para no solo mantenerse en Primera División, sino que para aspirar a algo más en la tabla de posiciones.

🤩 El gran proyecto de U de Chile que llega a Deportes Concepción

Se trata de Franco Cáceres, futbolista de 18 años que pertenece a U de Chile, quien llega a préstamo a Deportes Concepción, según dio a conocer el periodista Sergio Godoy Acosta.

Cáceres jugó a nivel juvenil con los Azules en 2025, tanto en las categorías sub 20 como sub 18, anotando 14 goles y dando 17 asistencias. El futbolista participó de forma directa en 31 goles en el mismo número de partidos disputados en las series menores del elenco universitario.

Obviamente no se espera que llegue directo a jugar en el primer equipo de Concepción, pero dependiendo del desempeño que tenga, seguramente se le dará más de alguna oportunidad.

🔁 El tremendo mercado de pases de Deportes Concepción

Aparte de Franco Cáceres, Deportes Concepción ha oficializado 16 refuerzos más, muchos de ellos con gran experiencia tanto en Chile como en el fútbol internacional.

La lista se compone por Matías Cavalleri, Ignacio Mesías, Cristián Suárez, Jorge Henríquez, Leonardo Valencia, Misael Dávila, César Dutra, Ethan Espinoza, Javier Rojas, Aldrix Jara, Norman Rodríguez, Mauricio Vera, Fausto Grillo, Nery Veloso, Brayan Véjar, Leenham Romero.

📅 ¿Cuándo debuta Deportes Concepción en el Campeonato Nacional 2026?

Deportes Concepción debuta en el Campeonato Nacional 2026 contra O’Higgins, en condición de local en el estadio Ester Roa Rebolledo. El compromiso está pactado para el domingo 1 de febrero a las 12:00 horas.

Antes, el Conce estará jugando en el torneo amistoso Serie Río de La Plata, debutando el martes 20 de enero a las 22:15 horas contra Cerro Largo y disputando un segundo partido contra Montevideo City Torque, el viernes 23 a la misma hora.