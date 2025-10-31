Colo Colo vuelve a la cancha este sábado 1 de noviembre luego de su ingrato empate con Limache el pasado lunes, ahora los albos viajan a Chillán para enfrentar a Ñublense en la Fecha 26 del Campeonato Nacional y con gratas noticias, ya que el técnico Fernando Ortiz recupera a piezas importantes en la titularidad para ir en busca de los tres puntos en la Región del Ñuble.

Si bien Colo Colo no podrá contar con Arturo Vidal por lesión y tampoco con Sebastián Vegas por suspensión, sí tienen regresos fundamentales para pararse en el Nelson Oyarzún con el objetivo de reengancharse con el triunfo y mantener viva la chance de entrar a zona de Copa Sudamericana.

✅ Ortiz encuentra oxígeno frente a las bajas vs Ñublense

Entre las grandes novedades que tendrá Colo Colo en tierras chillanejas se encuentran la inclusión desde el arranque de Jonathan Villagra en desmedro de Vegas, mientras que un recuperado Javier Correa también podrá estar desde el primer minuto ante los dirigidos por Ronald Fuentes.

Hay que recordar que Correa logró tener una porción de minutos frente a Limache luego de dejar atrás una lesión que lo tuvo alejado de las canchas desde septiembre pasado, por lo que ahora está a plenitud y disposición de Ortiz para comandar el ataque albo.

Otra de las modificaciones forzadas es el ingreso de Tomás Alarcón al mediocampo en reemplazo del lesionado Arturo Vidal, quien acompañará a Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez en la zona de volantes.

Correa vuelve a liderar la ofensiva de Colo Colo ante Ñublense/ © Photosport

⚽ La formación de Colo Colo vs Ñublense

Con esos cambios en la pizarra de Colo Colo, la más segura formación ante Ñublense será con: Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en defensa; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro y Víctor Méndez en mediocampo; dejando en ataque a Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Javier Correa.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs Colo Colo?

Ñublense vs Colo Colo juegan este sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán por la Fecha 26 del Campeonato Nacional 2025.

🏟️Estadio: Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas (Chillán)

📅Fecha: Sábado 1 de noviembre

🕗Horario: 18:00 horas