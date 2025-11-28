Colo Colo sufrió un doloroso traspié en su visita al Estadio El Cobre de El Salvador. Los albos cayeron goleados por 3-0 a manos de Cobresal y complicaron sus chances de clasificar a la próxima Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz no pudo replicar lo que venía haciendo en el Campeonato Nacional y mostró un juego deslucido juego en el norte del país. Ahora deberá apostar todas sus fichas al encuentro ante Audax Italiano, donde se jugarán la opción de asegurar participación internacional el 2026.

Para empeorar la situación, mientras el Cacique perdía en la cancha, fuera de ella un grupo de barristas protagonizó algunos incidentes, los cuales generaron inquietud en el campamento minero.

❌ Incidentes en el Cobresal vs Colo Colo

De acuerdo a la información de Radio ADN, un bus repleto de fanáticos de Colo Colo llegó hasta el Estadio El Cobre cuando el partido ya estaba en marcha y la galería visitante ya se encontraba llena.

Por esta razón, no se les permitió el ingreso al recinto, lo que desató la furia de los barristas. De acuerdo al citado medio, los hinchas que no pudieron entrar comenzaron a subirse a las rejas y a lanzar piedras a los efectivos de Carabineros que resguardaban el reducto.

La situación fue calmándose con el correr de los minutos y finalmente se normalizó tanto en los exteriores como en las tribunas del estadio durante el transcurso del primer tiempo.

😨 Colo Colo complicó sus opciones de clasificar a la Sudamericana

En lo deportivo, con la derrota frente a Cobresal, Colo Colo se enredó en busca de acceder a la próxima edición de la Copa Sudamericana. Tras su caída en El Salvador, los albos salieron de zona de clasificación al certamen internacional y se ubicaron en el octavo puesto.

Ahora, en el Estadio Monumental esperan un tropiezo de Audax Italiano, que el próximo lunes se mide a Ñublense, para seguir dependiendo de sí mismos considerando que se enfrentarán a los itálicos en el último compromiso del año.

Lo cierto es que el Cacique está obligado a ganar en la última fecha si quiere asegurar participación continental el próximo año, por lo que deberá dar vuelta rápidamente la página.

🔗 Sigue la actualidad de Colo Colo en Al Aire Libre.