La Fecha 29 del Campeonato Nacional 2025 puede definir quién se quedará con el ansiado Chile 2 entre la UC y U de Chile. Precisamente, serán los azules los que tengan la ventaja de jugar de locales en dicha jornada cuando reciban al ya campeón Coquimbo Unido, un pleito que vio alterada su programación inicial con un cambio de último minuto que gestó la ANFP.

En un principio el duelo entre la U y Coquimbo había sido programado para el próximo lunes 1 de diciembre en el Estadio Nacional, esto teniendo en cuenta que el coloso de Ñuñoa será ocupado durante el fin de semana previo para albergar las actividades de la Teletón de este año, sin embargo, el organismo rector del fútbol chileno optó por mover el encuentro a una nueva fecha.

⚽ La ANFP le pone nueva fecha al duelo de la U y Coquimbo

A través de su sitio web, la ANFP consignó el nuevo día y horario en que se verán las caras azules y Piratas en el mismo Nacional, por lo que el elenco de Gustavo Álvarez entrará a jugar sabiendo el resultado que deje el cruce de U Católica ante Huachipato en Talcahuano, donde los cruzados podrían abrochar o estirar hasta la última fecha la definición por el Chile 2.

Y es que la ANFP decidió mover el partido de la U y Coquimbo del lunes 1 al martes 2 de diciembre para las 20:00 horas de nuestro país, por lo que ambos elencos tendrán un día más para poder preparar este compromiso que tiene trascendencia sobre todo para el local.

La U y Coquimbo tendrán 1 día más de preparación para enfrentarse/ © Photosport

😯 ¿Por qué reprogramó este partido en el Nacional?

El gran motivo que forzó a la ANFP a mover de día este encuentro entre el equipo del Chuncho y el aurinegro se debe a la logística con la cancha del Nacional, que ha tenido importantes daños debido a los últimos conciertos musicales que se han llevado a cabo, además de las actividades por la Teletón que habrá este fin de semana.