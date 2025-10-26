Cobresal sigue su tranco ganador de local, esta vez lo hizo por la cuenta mínima a U Española en el Estadio el Cobre de El Salvador, con esta victoria, los mineros le sacan ventaja a su perseguidor por el último lugar a Copa Sudamericana, Colo Colo.

En la visita no hay caso con la recuperación y siguen en la zona de descenso directo, a la espera de lo que hagan este lunes Colo Colo y Deportes Limache, ambos con directa incidencia en la victoria Legionaria.

⚽ El gol de Cobresal vs U Española por el Campeonato Nacional 2025

En el 80′ de juego se dio el quiebre del partido, cuando Félix Triñanez marcó la única diferencia del partido, ya con el duelo bien entrado, la visita se desesperó por la igualada, pero no pudieron romper la zaga albinaranja.

📑 Estadísticas Cobresal vs U Española

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 25 Cobresal 1 0 Descanso : 0 0 Finalizado Unión Española Felix Trinanes 80′ Alejandro Santander 43′

Christian Moreno 59′

Andres Vilches 77′ Fabricio Formiliano 36′

Fabricio Formiliano 36′ Franco Ratotti 45′

Franco Ratotti 45′ Kevin Contreras 55′

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Cobresal y U Española?

Cobresal abrirá la fecha 26 este viernes 31 de octubre cuando visiten a Audax Italiano en La Florida desde las 15:00 horas, mientras que Unión Española se jugará una verdadera final ante Everton en Viña del Mar, este domingo 2 de noviembre a partir de las 20:30 horas.