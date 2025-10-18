Deportes La Serena sufrió en demasía para quedarse con los tres puntos ante Ñublense, el cuadro Granate marcó la diferencia y luego se dedicó a sostener la ventaja. Pero en el final del partido no pudieron aguantar y siguen sufriendo en el Campeonato Nacional y sin la opción de tomar aire en la lucha por el descenso.

Los serenenses llegaron a 21 unidades y se alejaron de Deportes Limache a 3 puntos, mientras que Ñublense , ya casi sin problemas de perder la categoría, pero también con pocas chances de acceder a torneos internacionales.

⚽ Los goles de La Serena vs Ñublensepor el Campeonato Nacional 2025

Joaquín Fernández fue el autor del tanto que abrió la cuenta, en el 48′ de juego aprovechó las dudas de la zaga visitante tras un córner de Jeisson Vargas. El defensor tuvo que ir al piso para anotar el 1-0 . Sobre el final del partido, pillaron en mala posición a la zaga local y Ferreyra cometió un penal que transformó en gol Patricio Rubio en el 94′, dejando el 1-1 final.

📊 Estadísticas de La Serena vs Ñublense

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 24 La Serena 1 1 Descanso : 0 0 Finalizado Atlético Ñublense Joaquin Fernandez 48′ Manuel Rivera 42′

Juan Fuentes 73′

Joaquin Fernandez 83′

Fernando Dinamarca 90′ Patricio Rubio 90′ Pablo Calderon 27′

Pablo Calderon 27′ Bernardo Cerezo 42′

Bernardo Cerezo 42′ Jovany Campusano 65′

Jovany Campusano 65′ Diego Sanhueza 87′

Diego Sanhueza 87′ Lorenzo Reyes 90′

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y Ñublense?

Deportes La Serena será nuevamente local este sábado 25 de octubre, cuando reciba a partir de las 15:00 horas a Audax Italiano. Mientras que Ñublense tendrá que visitar a U La Calera este domingo 26 de octubre, a partir de las 18:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.