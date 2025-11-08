Coquimbo Unido, flamante campeón del fútbol chileno, no se cansa de ganar. Los piratas, que levantaron el título del Campeonato Nacional la fecha pasada, consiguieron un nuevo triunfo, esta vez frente a Palestino, el cual los deja a una sola victoria de igualar una histórica marca del Ballet Azul.

En un intenso partido jugado en el Municipal de La Cisterna, el equipo dirigido por Esteban González se impuso por 2-1 a los árabes, que lucharon, pero no pudieron con la contundencia de la visita.

Con este resultado, Coquimbo sumó 15 victorias de manera consecutiva y quedó solo a una del récord de Universidad de Chile, que en la década de los 60 festejó en 16 oportunidades al hilo. Por su parte, el ‘Tino’ se quedó en el quinto lugar con 45 unidades.

⚽ Los goles de Palestino vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2025

Tras un apretado primer tiempo, todos los goles llegaron en el complemento. La apertura de la cuenta la anotó de cabeza Alejandro Camargo, quien tras un tiro de esquina desde la derecha, se elevó en el primer palo para marcar el 1-0 a favor de Coquimbo Unido a los 68 minutos.

Sin embargo, la respuesta de Palestino no se hizo esperar e igualaron rápidamente el marcador gracias a la anotación de Junior Arias a los 73 minutos del compromiso.

Pero cuando el duelo se estaba cerrando, los piratas repitieron la fórmula. Un balón al área y Francisco Salinas apareció para decretar el 2-1 definitivo y dar un nuevo triunfo al campeón del fútbol chileno.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Palestino vs Coquimbo?

El próximo duelo de Palestino será frente a Universidad Católica en el Claro Arena en horario por confirmar luego del parón del torneo por las elecciones presidenciales y la fecha FIFA.

Por su parte, Coquimbo Unido se medirá a Deportes La Serena en el clásico de la Cuarta Región en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 28 del torneo.

📊 Estadísticas de Palestino vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 27 Palestino 1 2 Descanso : 0 0 Finalizado Coquimbo Unido Junior Arias 73′ Francisco Montes 44′

Pablo Parra 77′ Alejandro Maximiliano Camargo 68′

Alejandro Maximiliano Camargo 68′ Francisco Salinas 85′ Juan Cornejo 32′

Juan Cornejo 32′ Benjamin Chandia 90′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 4 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta amarilla : Benjamin Chandia 90 + 1 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Salvador Cordero 90 + 1 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Alejandro Maximiliano Camargo 88 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Elvis Hernandez 88 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Matias Palavecino 88 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Sebastian Cabrera 88 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Cristian Zavala 88 ‘ Palestino Sustitución entra : Ronnie Fernandez 88 ‘ Palestino Sustitución sale : Jonathan Benitez 85 ‘ Coquimbo Unido Asistencia : Matias Palavecino 85 ‘ Coquimbo Unido Gol regular : Francisco Salinas 77 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Pablo Parra 73 ‘ Palestino Asistencia : Junior Marabel 73 ‘ Palestino Gol regular : Junior Arias 70 ‘ Palestino Sustitución entra : Pablo Parra 70 ‘ Palestino Sustitución sale : Francisco Montes 68 ‘ Coquimbo Unido Asistencia : Matias Palavecino 68 ‘ Coquimbo Unido Gol regular : Alejandro Maximiliano Camargo 54 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Nicolas Johansen 54 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Cecilio Waterman 46 ‘ Coquimbo Unido Sustitución entra : Benjamin Chandia 46 ‘ Coquimbo Unido Sustitución sale : Martin Mundaca 46 ‘ Palestino Sustitución entra : Junior Marabel 46 ‘ Palestino Sustitución sale : Bryan Carrasco 44 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Francisco Montes 32 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta amarilla : Juan Cornejo [ +4 ‘ ] Amonestación para Benjamin Chandia. [ +1 ‘ ] Cambio: se retira Alejandro Maximiliano Camargo y entra en su lugar Salvador Cordero. Cambio: se retira Matias Palavecino y entra en su lugar Elvis Hernandez. Cambio: se retira Cristian Zavala y entra en su lugar Sebastian Cabrera. Cambio: se retira Jonathan Benitez y entra en su lugar Ronnie Fernandez. Asistencia de Matias Palavecino en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Francisco Salinas! Amonestación para Pablo Parra. Asistencia de Junior Marabel en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Junior Arias! Cambio: se retira Francisco Montes y entra en su lugar Pablo Parra. Asistencia de Matias Palavecino en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Alejandro Maximiliano Camargo! Cambio: se retira Cecilio Waterman y entra en su lugar Nicolas Johansen. Cambio: se retira Martin Mundaca y entra en su lugar Benjamin Chandia. Cambio: se retira Bryan Carrasco y entra en su lugar Junior Marabel. Ya en juego el segundo tiempo. [ +6 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Amonestación para Francisco Montes. Amonestación para Juan Cornejo. El árbitro da inicio al encuentro. Palestino Palestino 4-2-3-1 25 Sebastian

Perez 29 Ian

Garguez 16 Jose

Bizama 13 Cristian

Suarez 23 Jason

Leon 5 Julian

Fernandez 15 Francisco

Montes 7 Bryan

Carrasco 14 Joe

Abrigo 11 Jonathan

Benitez 18 Junior

Arias Entrenador

0 Lucas Bovaglio

Suplentes

1 Sebastian Salas



42 Fernando Meza



2 Vicente Espinoza



24 Dilan Salgado



8 Pablo Parra



12 Ronnie Fernandez



27 Junior Marabel

Coquimbo Unido Coquimbo Unido 4-2-3-1 13 Diego

Sanchez 17 Francisco

Salinas 2 Bruno

Cabrera 3 Manuel

Fernandez 16 Juan

Cornejo 8 Alejandro

Maximiliano

Camargo 7 Sebastian

Galani 15 Cristian

Zavala 10 Matias

Palavecino 20 Martin

Mundaca 18 Cecilio

Waterman Entrenador

0 Esteban Gonzalez

Suplentes

1 Gonzalo Flores



28 Sebastian Cabrera



4 Elvis Hernandez



11 Alejandro Azocar



14 Salvador Cordero



30 Benjamin Chandia



9 Nicolas Johansen

14 Faltas Cometidas 12 1 Fuera de Juego 4 59 Posesión de Balón 41 2 Tarjetas Amarillas 2 4 Tiros Fuera 4 3 Tiros a Puerta 3 4 Corners 8 0 Tarjetas Rojas 0 10 Saques de Portería 6 0 Penaltis 0 14 Tiros Libres 14 1 Paradas 2 1 Tiros Fuera 1ª Mitad 2 3 Tiros Fuera 2ª Mitad 2 1 Tiros a Puerta 1ª Mitad 0 2 Tiros a Puerta 2ª Mitad 3 1 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 2 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 1 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 1 4 Corners 1ª Mitad 3 0 Corners 2ª Mitad 4 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 8 Faltas Cometidas 1ª Mitad 7 5 Faltas Cometidas 2ª Mitad 5 Últimos enfrentamientos PAL 1 – 2 COQ 08/11/2025 COQ 0 – 0 PAL 24/05/2025 PAL 2 – 0 COQ 06/10/2024 PAL 0 – 0 COQ 06/06/2024 PAL 1 – 1 COQ 17/07/2023

🔗 El día a día y todas las novedades del fútbol chileno las puedes encontrar y seguir en Al Aire Libre.