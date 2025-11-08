Coquimbo Unido, flamante campeón del fútbol chileno, no se cansa de ganar. Los piratas, que levantaron el título del Campeonato Nacional la fecha pasada, consiguieron un nuevo triunfo, esta vez frente a Palestino, el cual los deja a una sola victoria de igualar una histórica marca del Ballet Azul.

En un intenso partido jugado en el Municipal de La Cisterna, el equipo dirigido por Esteban González se impuso por 2-1 a los árabes, que lucharon, pero no pudieron con la contundencia de la visita.

Con este resultado, Coquimbo sumó 15 victorias de manera consecutiva y quedó solo a una del récord de Universidad de Chile, que en la década de los 60 festejó en 16 oportunidades al hilo. Por su parte, el ‘Tino’ se quedó en el quinto lugar con 45 unidades.

⚽ Los goles de Palestino vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2025

Tras un apretado primer tiempo, todos los goles llegaron en el complemento. La apertura de la cuenta la anotó de cabeza Alejandro Camargo, quien tras un tiro de esquina desde la derecha, se elevó en el primer palo para marcar el 1-0 a favor de Coquimbo Unido a los 68 minutos.

Sin embargo, la respuesta de Palestino no se hizo esperar e igualaron rápidamente el marcador gracias a la anotación de Junior Arias a los 73 minutos del compromiso.

Pero cuando el duelo se estaba cerrando, los piratas repitieron la fórmula. Un balón al área y Francisco Salinas apareció para decretar el 2-1 definitivo y dar un nuevo triunfo al campeón del fútbol chileno.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Palestino vs Coquimbo?

El próximo duelo de Palestino será frente a Universidad Católica en el Claro Arena en horario por confirmar luego del parón del torneo por las elecciones presidenciales y la fecha FIFA.

Por su parte, Coquimbo Unido se medirá a Deportes La Serena en el clásico de la Cuarta Región en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 28 del torneo.

📊 Estadísticas de Palestino vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 27
Palestino
08/11/2025 17:30
1
2
Descanso : 0 0
Finalizado
Coquimbo Unido
  • Junior Arias 73′
  • Francisco Montes 44′
  • Pablo Parra 77′
  • Alejandro Maximiliano Camargo 68′
  • Francisco Salinas 85′
  • Juan Cornejo 32′
  • Benjamin Chandia 90′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 4 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : Benjamin Chandia
90 + 1 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Salvador Cordero
90 + 1 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Alejandro Maximiliano Camargo
88 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Elvis Hernandez
88 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Matias Palavecino
88 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Sebastian Cabrera
88 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Cristian Zavala
88 ‘
Palestino
Sustitución entra : Ronnie Fernandez
88 ‘
Palestino
Sustitución sale : Jonathan Benitez
85 ‘
Coquimbo Unido
Asistencia : Matias Palavecino
85 ‘
Coquimbo Unido
Gol regular : Francisco Salinas
77 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Pablo Parra
73 ‘
Palestino
Asistencia : Junior Marabel
73 ‘
Palestino
Gol regular : Junior Arias
70 ‘
Palestino
Sustitución entra : Pablo Parra
70 ‘
Palestino
Sustitución sale : Francisco Montes
68 ‘
Coquimbo Unido
Asistencia : Matias Palavecino
68 ‘
Coquimbo Unido
Gol regular : Alejandro Maximiliano Camargo
54 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Nicolas Johansen
54 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Cecilio Waterman
46 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución entra : Benjamin Chandia
46 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución sale : Martin Mundaca
46 ‘
Palestino
Sustitución entra : Junior Marabel
46 ‘
Palestino
Sustitución sale : Bryan Carrasco
44 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Francisco Montes
32 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : Juan Cornejo
[ +4 ‘ ] Amonestación para Benjamin Chandia.
[ +1 ‘ ] Cambio: se retira Alejandro Maximiliano Camargo y entra en su lugar Salvador Cordero.
Cambio: se retira Matias Palavecino y entra en su lugar Elvis Hernandez.
Cambio: se retira Cristian Zavala y entra en su lugar Sebastian Cabrera.
Cambio: se retira Jonathan Benitez y entra en su lugar Ronnie Fernandez.
Asistencia de Matias Palavecino en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Francisco Salinas!
Amonestación para Pablo Parra.
Asistencia de Junior Marabel en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Junior Arias!
Cambio: se retira Francisco Montes y entra en su lugar Pablo Parra.
Asistencia de Matias Palavecino en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Alejandro Maximiliano Camargo!
Cambio: se retira Cecilio Waterman y entra en su lugar Nicolas Johansen.
Cambio: se retira Martin Mundaca y entra en su lugar Benjamin Chandia.
Cambio: se retira Bryan Carrasco y entra en su lugar Junior Marabel.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +6 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Amonestación para Francisco Montes.
Amonestación para Juan Cornejo.
El árbitro da inicio al encuentro.
Palestino
4-2-3-1
Sebastian Perez 25
Sebastian
Perez
Ian Garguez 29
Ian
Garguez
Jose Bizama 16
Jose
Bizama
Cristian Suarez 13
Cristian
Suarez
Jason Leon 23
Jason
Leon
Julian Fernandez 5
Julian
Fernandez
Francisco Montes 15
Francisco
Montes
Bryan Carrasco 7
Bryan
Carrasco
Joe Abrigo 14
Joe
Abrigo
Jonathan Benitez 11
Jonathan
Benitez
Junior Arias 18
Junior
Arias
  • Entrenador
  • 0
    Lucas Bovaglio
  • Suplentes
  • 1
    Sebastian Salas
  • 42
    Fernando Meza
  • 2
    Vicente Espinoza
  • 24
    Dilan Salgado
  • 8
    Pablo Parra
  • 12
    Ronnie Fernandez
  • 27
    Junior Marabel
Coquimbo Unido
4-2-3-1
Diego Sanchez 13
Diego
Sanchez
Francisco Salinas 17
Francisco
Salinas
Bruno Cabrera 2
Bruno
Cabrera
Manuel Fernandez 3
Manuel
Fernandez
Juan Cornejo 16
Juan
Cornejo
Alejandro Maximiliano Camargo 8
Alejandro
Maximiliano
Camargo
Sebastian Galani 7
Sebastian
Galani
Cristian Zavala 15
Cristian
Zavala
Matias Palavecino 10
Matias
Palavecino
Martin Mundaca 20
Martin
Mundaca
Cecilio Waterman 18
Cecilio
Waterman
  • Entrenador
  • 0
    Esteban Gonzalez
  • Suplentes
  • 1
    Gonzalo Flores
  • 28
    Sebastian Cabrera
  • 4
    Elvis Hernandez
  • 11
    Alejandro Azocar
  • 14
    Salvador Cordero
  • 30
    Benjamin Chandia
  • 9
    Nicolas Johansen
14
Faltas Cometidas
12
1
Fuera de Juego
4
59
Posesión de Balón
41
2
Tarjetas Amarillas
2
4
Tiros Fuera
4
3
Tiros a Puerta
3
4
Corners
8
0
Tarjetas Rojas
0
10
Saques de Portería
6
0
Penaltis
0
14
Tiros Libres
14
1
Paradas
2
1
Tiros Fuera 1ª Mitad
2
3
Tiros Fuera 2ª Mitad
2
1
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
2
Tiros a Puerta 2ª Mitad
3
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
2
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
4
Corners 1ª Mitad
3
0
Corners 2ª Mitad
4
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
8
Faltas Cometidas 1ª Mitad
7
5
Faltas Cometidas 2ª Mitad
5
Últimos enfrentamientos
PAL 1 – 2 COQ 08/11/2025
COQ 0 – 0 PAL 24/05/2025
PAL 2 – 0 COQ 06/10/2024
PAL 0 – 0 COQ 06/06/2024
PAL 1 – 1 COQ 17/07/2023

🔗 El día a día y todas las novedades del fútbol chileno las puedes encontrar y seguir en Al Aire Libre.

Así puedes seguir a Al Aire Libre en Google Discover en solo segundos y recibe todas las noticias deportivas