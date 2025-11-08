Coquimbo Unido, flamante campeón del fútbol chileno, no se cansa de ganar. Los piratas, que levantaron el título del Campeonato Nacional la fecha pasada, consiguieron un nuevo triunfo, esta vez frente a Palestino, el cual los deja a una sola victoria de igualar una histórica marca del Ballet Azul.
En un intenso partido jugado en el Municipal de La Cisterna, el equipo dirigido por Esteban González se impuso por 2-1 a los árabes, que lucharon, pero no pudieron con la contundencia de la visita.
Con este resultado, Coquimbo sumó 15 victorias de manera consecutiva y quedó solo a una del récord de Universidad de Chile, que en la década de los 60 festejó en 16 oportunidades al hilo. Por su parte, el ‘Tino’ se quedó en el quinto lugar con 45 unidades.
⚽ Los goles de Palestino vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2025
Tras un apretado primer tiempo, todos los goles llegaron en el complemento. La apertura de la cuenta la anotó de cabeza Alejandro Camargo, quien tras un tiro de esquina desde la derecha, se elevó en el primer palo para marcar el 1-0 a favor de Coquimbo Unido a los 68 minutos.
Sin embargo, la respuesta de Palestino no se hizo esperar e igualaron rápidamente el marcador gracias a la anotación de Junior Arias a los 73 minutos del compromiso.
Pero cuando el duelo se estaba cerrando, los piratas repitieron la fórmula. Un balón al área y Francisco Salinas apareció para decretar el 2-1 definitivo y dar un nuevo triunfo al campeón del fútbol chileno.
📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Palestino vs Coquimbo?
El próximo duelo de Palestino será frente a Universidad Católica en el Claro Arena en horario por confirmar luego del parón del torneo por las elecciones presidenciales y la fecha FIFA.
Por su parte, Coquimbo Unido se medirá a Deportes La Serena en el clásico de la Cuarta Región en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 28 del torneo.
📊 Estadísticas de Palestino vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2025
- Junior Arias 73′
- Francisco Montes 44′
- Pablo Parra 77′
- Alejandro Maximiliano Camargo 68′
- Francisco Salinas 85′
- Juan Cornejo 32′
- Benjamin Chandia 90′
