Datos Clave La propuesta: El Sifup pidió en la Cámara contratos de al menos 12 meses que venzan el 31 de diciembre. El problema: Hoy los contratos duran una temporada, y la de cada club termina con su último partido. Lesionados: El vínculo se prorrogaría hasta el alta médica, con sueldo y rehabilitación garantizados.

El Sifup quiere que ningún futbolista profesional en Chile se quede sin sueldo porque su equipo terminó la temporada antes que otros. El sindicato llevó a la Cámara de Diputadas y Diputados una propuesta para que todos los contratos duren al menos 12 meses y venzan el 31 de diciembre, una forma de terminar con los llamados “temporeros” del fútbol.

El presidente del gremio, Luis Marín, y su asesor jurídico, Alfonso Canales, expusieron ante la Comisión de Deportes y Recreación, en la discusión del proyecto que amplía la relación laboral especial de los deportistas profesionales a disciplinas distintas del fútbol (boletín N° 18.730-29), según informó el propio sindicato.

¿Qué es un temporero en el fútbol?

El término apunta a los jugadores cuyo contrato dura lo mismo que la campaña de su club. Según explicó el Sifup, la Ley 20.178, de 2007, fija que los contratos de los deportistas duran como mínimo una temporada o lo que reste de ella, pero la temporada de cada club termina con su último partido oficial.

En la práctica, eso deja el sueldo atado al calendario y a los resultados. El sindicato puso como ejemplo la Primera B 2026: Deportes Temuco y Curicó Unido jugaron su último partido el 30 de octubre, otros clubes el 15 de noviembre y los equipos de la liguilla siguen compitiendo hasta hoy.

“Queremos poner fin de manera definitiva a los temporeros en el fútbol. Un futbolista es un trabajador como cualquier otro y necesita estabilidad todo el año, no solo mientras su equipo siga compitiendo”, señaló Marín en el comunicado del sindicato.

Las tres claves de la propuesta

La iniciativa busca modificar el artículo 152 bis D del Código del Trabajo. Estos son sus puntos principales:

Duración mínima: todos los contratos y sus renovaciones durarían al menos 12 meses.

todos los contratos y sus renovaciones durarían al menos 12 meses. Fecha única: todos vencerían el 31 de diciembre del año que corresponda, sin importar cuándo empieza o termina la temporada.

todos vencerían el 31 de diciembre del año que corresponda, sin importar cuándo empieza o termina la temporada. Lesionados protegidos: si un jugador no tiene el alta médica al vencer su contrato, el vínculo se prorrogaría hasta su recuperación, con sueldo y rehabilitación garantizados.

Además, la eliminación del club o su último partido no podrían poner fin anticipado al contrato. “Que quedar eliminados o jugar el último partido no signifique quedarnos sin sueldo”, resumió Marín, según recogió Cooperativa.

El Sifup dice que se inspiró en Argentina y Uruguay, que fijan contratos de al menos un año con fecha fija de vencimiento, y que la medida también protegería al fútbol femenino, cuyas fases regulares duraron en 2026 entre cuatro meses y medio y seis meses.

Una pelea que el Sifup da desde 2024

La demanda no es nueva, pero sí más ambiciosa. En febrero de 2024, en medio del anuncio de paralización del Campeonato Nacional, el sindicato pedía contratos de al menos 11 meses y sostenía que en la Primera B un 65% de los vínculos y en Segunda División el 100% duraban solo ocho meses, como informamos en la campaña de entonces.

Ahora la exigencia sube a 12 meses y suma una fecha de vencimiento común, lo que cambia la lógica del mercado: todos los contratos terminarían el mismo día, independiente de cuándo termine la competencia.

El argumento económico del sindicato es que los clubes reciben ingresos por derechos de televisión durante los 12 meses del año, mientras algunos jugadores de una misma división reciben menos meses de sueldo solo por el rendimiento de su equipo.

Nuestra lectura: el calendario de la B, el mejor argumento

Esta es nuestra lectura, a partir de los datos del propio sindicato. El ejemplo de la Primera B 2026 es potente porque muestra una desigualdad dentro de una misma categoría: entre el último partido de Temuco y Curicó y la vuelta de los cuartos de final de la liguilla, este fin de semana, pasan cuatro semanas, y con contratos atados a la campaña esa diferencia se traduce en sueldos.

La propuesta, eso sí, es por ahora una exposición ante una comisión, no un artículo aprobado. Para convertirse en ley deberá ser incorporada al proyecto en discusión, y todavía no se conoce la postura de los clubes ni de la ANFP, que acaba de elegir a Jorge Uauy como presidente.

El próximo paso estará en la Comisión de Deportes, que sigue discutiendo el proyecto sobre la relación laboral de los deportistas profesionales.