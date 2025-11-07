U Católica puede tener una reestructuración importante de su plantel por inminentes renovaciones, salidas y fichajes de cara al 2026, escenario que tiene entre las posibles bajas al arquero Vicente Bernedo, quien este 2025 tomó la responsabilidad de convertirse en el golero titular del elenco de la precordillera.

A lo largo de esta temporada Bernedo fue de menos a más bajo los tres palos con la UC al punto de convertirse en un indiscutido para el técnico Daniel Garnero, y en ese positivo contexto es que al canterano del club estudiantil se le abren las puertas para tener su primera aventura en el extranjero, aunque una voz autorizada de la institución le entregó una potente sugerencia respecto a dicha posibilidad.

⚽Patricio Toledo da potente consejo a Vicente Bernedo por su futuro

Quien tomó la palabra por la situación de Bernedo fue nada menos que Patricio Toledo, gloria del arco y multicampeón con U Católica entre los años 80′ y 90′, analizando el escenario en el que se encuentra el formado en San Carlos, quien estaría siendo sondeado por Aldosivi, actual colista de la Primera División del fútbol argentino.

En diálogo con Redgol, Toledo comentó que: “En este tiempo del fútbol los jugadores jóvenes tienen como objetivo salir a jugar afuera del país. El partir a otro país para jugar, será beneficioso para su rendimiento. Creo que jugando en Católica puede lograr cosas mucho más importantes (Que en Aldosivi). Si Católica llega a una copa internacional, puede mostrarse y llegar a un equipo mucho mejor en Europa, México o en Argentina”.

“Debería quedarse un par de años más y estar en Católica, para confirmar su calidad y demostrar su rendimiento”, reforzó en su idea el mítico Pato.

Bernedo tiene sondeos desde el fútbol argentino ante su buen presente/ © Photosport

📊 Los números de Vicente Bernedo con la UC este 2025

Estos son los números que ha registrado Bernedo con la UC en la presente temporada: