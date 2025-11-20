U de Chile jugará la primera de sus tres finales que le quedan en este Campeonato Nacional por apoderarse del deseado cupo del Chile 2, una disputa en la que se justamente se encuentra su rival en esta Fecha 28, O’Higgins, a quienes visitarán en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Distinto a cómo se dio durante la pasada temporada, en la U existe cierta preocupación por un negativo registro que han sufrido en la presente campaña y que atemoriza pensando en el duelo en calidad de visitante que tendrán frente al Capo de Provincia este domingo 23 de noviembre, un duelo directo en el gran objetivo que tienen ambos elencos.

😨 En la U preocupa la mala campaña de visitante este 2025

A días de tener que medirse al conjunto celeste en tierras rancagüinas, fue el periodista de TNT Sports Marcelo Díaz quien se encargó de entregar un poco alentador dato para U de Chile, y que tiene que ver con la mala campaña que han hecho jugando fuera de casa en este 2025.

Este miércoles recién pasado, Díaz explicó que: “El tema es complejo y tiene que ver con el porcentaje de rendimiento de la U en condición de visitante. Este año la U ha disputado 13 partidos, donde le quedan dos compromisos para cumplir: les falta Rancagua e Iquique. Sólo ha ganado 3 partidos. Tiene tres empates y siete derrotas: con un rendimiento del 30,7%. Son 12 puntos en condición de visitante”.

“Dentro de estas tres victorias como visitante que tiene la U, tiene dos en Santiago, que son Palestino en La Cisterna y Unión Española. Esto cambia fuera de Santiago con una victoria a La Calera, dos empates y cinco derrotas. El año pasado la U fue el mejor visitante del torneo, donde ganó 11 partidos y perdió dos, empató dos. Sacó 35 puntos y ahora lleva 12”, añadió el comunicador para darle más contexto a un escenario que enciende la alerta en la U para esta “final” ante O’Higgins.

La U lamentó una derrota en su último partido como visitante/ © Photosport

📆 ¿Cuándo juegan U de Chile vs O’Higgins?

El duelo entre U de Chile y O’Higgins está programado para este domingo 23 de noviembre, desde las 18:00 horas de nuestro país.