La temporada 2025 está entrando en su etapa final no solo en Chile, sino que en varias otras ligas de Sudamérica y por ello es que el mercado de fichajes empieza a ser tema de importancia para clubes como Colo Colo, que a la vez de tener su atención puesta en lograr un cupo a la próxima Copa Sudamericana también deben enfocarse en el rearmado de un plantel que no respondió a la expectativas generadas este año.

No es secreto que Colo Colo desembolsó hartos millones para conformar un equipo que peleara en todos los frentes, objetivo que resultó fallido y por el que en Pedrero se lamentan hasta el día de hoy. Ahora, con miras a un nuevo mercado de fichajes que se abrirá pronto es que se reveló de un posible trueque que planean desde Argentina y que involucra tanto como a Colo Colo y uno de sus precios altos en el actual plantel que dirige Fernando Ortiz.

⚽ Colo Colo pone ojo en un posible intercambio con rostros conocidos

Tal como el profundo cambio que pretende hacer Colo Colo en su plantel para 2026, en Argentina un gigante como Independiente se encuentra en un escenario bastante parecido y en ese contexto es que al otro lado de la precordillera aseguran que el Rojo de Avellaneda, dirigido por Gustavo Quinteros, tiene en su carpeta de posibles fichajes a Claudio Aquino.

Lo cierto es que Colo Colo no dejará partir fácilmente a Aquino, por quien pagaron casi 2 millones de dólares por su fichaje a inicios de este 2025. En Independiente tampoco tienen la billetera para hacer una oferta que satisfaga las pretensiones del Popular, pero recientemente se conoció la fórmula que tiene el Rey de Copas para intentar acordar un traspaso por el volante de 34 años.

Fue el ídolo albo y comentarista de ESPN, Marcelo Barticciotto, quien en el programa ESPN F90 mencionó que: “Hay un posible intercambio con Luciano Cabral. Gustavo Quinteros quiere a Claudio Aquino e Independiente no ve con malos ojos el trueque con Colo Colo.

Hay que recordar que no es la primera vez que el nombre de Luciano Cabral se acerca a Pedrero. Colo Colo ya lo intentó fichar a inicios de este 2025 en la búsqueda de un reemplazo de Carlos Palacios, pero finalmente llegó Aquino desde Vélez, y ahora el destino vuelve a tener a los mismos dos jugadores como protagonistas de lo que puede ser una de las grandes negociaciones de este mercado de pases en el continente.

Aquino podría decirle adiós a Colo Colo a fin de temporada/ © Colo Colo

💸 ¿Cuál es el sueldo de Claudio Aquino en Colo Colo?

Claudio Aquino es uno de los sueldos más altos en el actual plantel de Colo Colo, cobrando alrededor de 84 millones de pesos mensuales en el Cacique. Por su parte Cabral percibe poco más de 50 millones al mes en Independiente, lo que de concretarse este trueque alivianaría la carga económica en Macul.

✍️ ¿Hasta cuándo tiene contrato Aquino en Colo Colo?

Aquino tiene contrato vigente en Colo Colo hasta fines de 2026, pero podría salir anticipadamente si hay avances en torno a este posible trueque con Independiente.