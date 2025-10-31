Se va acercando el fin de la temporada en el Campeonato 2025 y son varios los clubes que miran de reojo lo que se avecina, entre ellos U Católica, que se encuentra en alza y con serias posibilidades de poder capturar un cupo directo a la próxima Copa Libertadores.

Frente a ese escenario una de las grandes preocupaciones que tienen en el conjunto cruzado es poder armar un plantel a la altura para 2026, y en las últimas horas una voz autorizada en el club precordillerano apuntó a un puesto específico que debiesen reforzar para “apurar” nada menos que a su máximo goleador histórico, Fernando Zampedri.

😯 Jorge Aravena pone como prioridad un reemplazo para Zampedri

Con 37 años, Zampedri apunta nuevamente a convertirse en el máximo goleador del Campeonato Nacional, logro que capturaría por sexta ocasión consecutiva (lidera con 14 tantos). Pese a ello, un ídolo de los cruzados como Jorge Aravena precisó que en la UC deben tener como prioridad encontrarle un sustituto al Toro, quien finaliza contrato en esta temporada pero tendría negociaciones avanzadas para renovar por dos años más.

En diálogo con En Cancha, Aravena comentó que: “No podemos esperar a que se retire Fernando Zampedri y ahí recién empezar a buscar alternativas. Hay que renovarse en el éxito. Fernando Zampedri ya tiene 37 años, ya no es un chiquillo, pero uno lo ve jugar en la cancha y es como si tuviera 20, pero va a llegar un momento en que él diga ‘hasta acá llegamos’ y se acabó. Hay que tener el reemplazo inmediatamente“.

“El día que Fernando Zampedri decida no seguir más, ya debe estar su reemplazo. Va a ser una tarea titánica”, complementó el Mortero en el citado medio.

Zampedri es un indiscutido en el ataque de la UC/ © Photosport

⚽ ¿Está en la cantera el nuevo 9 de la UC?

Sobre el mismo tema, Jorge Aravena fue consultado por si cree que hayan soluciones en la cantera cruzada para apurar a Zampedri, siendo uno de los nombrados el mundialista sub 20 Juan Francisco Rossel.

“No, no, no. Ahí ya son palabras mayores, Zampedri es un súper re contra goleador. Mis respetos para Fernando Zampedri, un jugadorazo”, remató sin filtros el otrora volante.