En U Católica están gozando de una positiva racha de resultados con cuatro triunfos al hilo en el Campeonato Nacional, situación que los tiene más cerca de darle caza a un cupo para la próxima Copa Libertadores y poder encaminar un cierre de temporada bastante mejor al de los años anteriores.

Con un partido pendiente en su calendario, la UC está a solo un punto de meterse en el podio del campeonato, escenario que entusiasma en San Carlos de Apoquindo al punto de ponerse desde ya a asegurar la base del plantel para el próximo año 2026.

😯 La UC entra en tierra derecha renovando a sus figuras

Hace solo unos días atrás se daba a conocer de la larga lista de jugadores que terminan contrato a fines de este año en U Católica, pero desde el club estudiantil no quieren dejar pasar el tiempo y comenzaron a cerrar las negociaciones para la continuidad de los involucrados, algunos muy fundamentales en el actual plantel que dirige Daniel Garnero.

Y es que de acuerdo a información entregada recientemente por Cooperativa Deportes, tanto el arquero Vicente Bernedo como el defensor central Daniel González renovaron hasta 2026 y 2027, respectivamente.

Por otro lado, en San Carlos también trabajan a la par la extensión del vínculo con otros titularísimos como Gary Medel, Clemente Montes y Branco Ampuero, además de empezar a negociar por la continuidad de Tomás Asta-Buruaga y el colombiano Jhojan Valencia, pero no son los únicos.

Varios titulares parecen tener asegurada su permanencia en la UC/ © Photosport

🐂 El caso especial de Fernando Zampedri tendrá final feliz

Uno de los casos que más incertidumbre estaba generando en cuanto a las renovaciones en la UC era el de Fernando Zampedri, quien había demorado en aceptar una primera propuesta de renovación con el equipo de La Franja.

Sin embargo, en la información del citado medio indicaron que las tratativas con el Toro van bien encaminadas y estaría prácticamente cerrada su renovación por dos temporadas más, asegurando así la permanencia del máximo goleador histórico del club.

