Pese a que aún no termina el Campeonato Nacional, en Universidad Católica ya miran lo que puede ser el 2026. Los cruzados, que esperan terminar lo más alto posible en la tabla de clasificaciones para asegurar una competencia internacional la próxima temporada.

Actualmente marchan cuartos, y con ello, jugarían la Copa Sudamericana el próximo año. Por ello, ya estudian posibles fichajes para reforzar al equipo que dirige Daniel Garnero.

⚽ El jugador del fútbol chileno que quiere U Católica

Uno de los jugadores que querría Universidad Católica para la próxima temporada es Daniel ‘Popín’ Castro, delantero de 31 años que milita en Deportes Limache y que ha anotado 11 goles en 29 partidos.

Así lo reveló el periodista Renzo Luvecche en sus redes sociales. “Hace un par de días se comunicaron con la dirigencia para saber sobre la situación contractual y su precio de venta o préstamo acerca del atacante Daniel Castro”, dijo el comunicador.

Daniel ‘Popín' Castro en Deportes Limache / Photosport

👀 Daniel Castro interesa en U Católica

Luvecche detalló que Castro tiene contrato con Deportes Limache hasta fines de 2026 y el precio de una posible venta es de 700 mil dólares, sin embargo, “no habría problema en dejarle partir en calidad de préstamo si es a un club grande”.

“El interés es real, veremos si concretar una negociación formal en las próximas semanas”, concluyó.