Una esperable noticia fue la que entregó U Católica a inicios de esta semana sobre la recisión de contrato del defensor Valber Huerta, quien se encontraba viviendo un verdadero calvario por la seria lesión con la que arribó al club en 2024 y de la que no pudo recuperarse hasta esta fase de la actual temporada, situación que provocó su salida del club de la precordillera.

Huerta arribó a mediados de junio del año pasado a la UC procedente del Toluca mexicano, arrastrando una lesión que solo le permitió jugar alrededor de 10 minutos en un duelo de Copa Chile. De ahí en más quedó al margen de la actividad y ahora, consumada su salida de la escuadra de La Franja se conoció el próximo paso que tendrá su carrera.

🫨 ¿Qué viene para Valber Huerta tras dejar U Católica?

Luego de esta noticia que oficializó la UC quedaba la interrogante de cuál podría ser el próximo paso de Valber Huerta y si su intención estaría en buscar nuevo club de cara a la próxima temporada.

Pues bien, de acuerdo a la información que entregó El Deportivo de La Tercera este martes, el camino del mundialista sub 20 tomará un drástico giro, ya que contrario a intentar fichar por un nuevo club su decisión será colgar los botines.

El citado medio detalla que “Tras meditarlo con su familia y su entorno más cercano, Huerta tomó la determinación de retirarse del fútbol debido a la complejidad de la lesión meniscal que lo afectaba hace tiempo y la cual no pudo superar”.

El zurdo defensor llegó a estar presente en los entrenamientos con Daniel Garnero/ © Photosport

⚽ Los clubes donde jugó Valber Huerta en su carrera

Formado en U de Chile, Valber Huerta llegó a jugar en los tres grandes del fútbol chileno y tuvo experiencias en el exterior, además de ser seleccionado juvenil y adulto con la selección chilena.