En una situación pocas veces vista en el fútbol chileno, el partido entre Deportes Iquique y Deportes La Serena terminó sin la asistencia del VAR. El encuentro, clave por la lucha en la parte baja de la tabla, fue detenido tras el descuento de los nortinos, cuando el juez Cristian Galaz pidió revisar una jugada en los monitores. Lo que vino después fue inesperado.

Tras varios minutos de espera y un fallo en el sistema, el árbitro y los capitanes decidieron continuar los últimos 10 minutos sin la ayuda del videoarbitraje.

El VAR falló en Iquique vs La Serena

El partido estaba 2-1 a favor de Deportes La Serena cuando el árbitro Cristian Galaz detuvo el juego para revisar una acción con la tecnología del VAR. Sin embargo, la revisión nunca llegó. Según información recogida en cancha, el sistema dejó de funcionar antes del minuto 80, obligando a una decisión poco común: jugar los últimos minutos sin el soporte tecnológico, previa aprobación de ambos capitanes.

El rol del árbitro Cristian Galaz en la decisión

Cristian Galaz, juez del encuentro, asumió el protagonismo cuando, tras varios intentos fallidos de activar la tecnología, optó por continuar el juego. En los 88′ se informó que el Var volvió a su funcionamiento habitual, se informó a los capitanes. Situación que abre el debate sobre la fiabilidad del sistema en estadios de regiones y en partidos decisivos, justo cuando el torneo entra en su recta final.





