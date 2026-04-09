La Selección Chilena suspendió su amistoso ante Arabia Saudita para la fecha FIFA de junio y ahora trabaja en cerrar un nuevo rival, mientras mantiene confirmado el partido frente a Portugal el sábado 6. La decisión obliga a la selección dirigida por Nicolás Córdova a reordenar su planificación en un tramo clave del calendario.

El cambio impacta directamente en la preparación del equipo, que había proyectado esta doble fecha como instancia para medirse ante selecciones de nivel internacional. La caída del partido con un equipo mundialista abre un nuevo escenario, donde el foco está en asegurar un reemplazo competitivo en el corto plazo.

La Selección Chilena reconfigura amistosos tras caída de rival mundialista

La información fue revelada por DSports Chile, donde se confirmó la suspensión del encuentro originalmente pactado. “Chile va jugar en Junio con Portugal y jugaba con Arabia Saudita, pero ya no es Arabia; pero no sé qué pasó”, planteó Pablo Flamm en el análisis del caso.

Desde el entorno de la selección entienden que mantener el estándar del rival es clave, especialmente en una fecha donde Chile busca sumar rodaje ante equipos de alta exigencia. Por eso, la prioridad es cerrar un duelo que permita sostener el nivel competitivo del calendario.

La Roja busca rival europeo para completar fecha FIFA de junio

En el programa De Fútbol se Habla, el periodista Rodrigo López entregó detalles sobre las gestiones en curso para encontrar un nuevo rival tras la baja de Arabia Saudita.

“Se habría descartado Arabia, se está buscando de los últimos que clasificaron en el último repechaje”, explicó sobre el nuevo enfoque en la negociación.

Además, adelantó las opciones que están sobre la mesa: “Puede salir entre Bosnia y Herzegovina, Turquía y Suecia, todos en Europa“.

Con ese escenario, la Roja apunta a cerrar un segundo amistoso en junio que acompañe el duelo ya confirmado ante Portugal y permita sostener una planificación exigente en este nuevo proceso.