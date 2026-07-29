Datos Clave Desapareció el Brescia: El club italiano fue condenado por problemas económicos Nicolás Córdova jugó ahí: Entre 2010 y 2012, siendo el último elenco de su carrera Otro chileno: Mario Salgado en la temporada 2001-2002

El club Brescia de Italia, histórico por contar en su momento con estrellas como Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Roberto Baggio y también con el chileno Nicolás Córdova, fue disuelto por graves problemas económicos, debido al decreto de un tribunal de la ciudad del mismo nombre realizado este miércoles 29 de julio.

La institución tenía una deuda superior a los 20 millones de euros (más de 21 mil millones de pesos chilenos), luego de varios años tomando malas decisiones a nivel financiero, los que dejan a sus fanáticos sin uno de sus principales amores y con la impotencia de no poder hacer nada.

¿Cuándo jugó Nicolás Córdova en el Brescia?

El actual director técnico de la Selección Chilena, Nicolás Córdova, en su época de jugador estuvo en el Brescia: fue el último club de su carrera y lo defendió entre 2009 y 2012.

Córdova jugó 51 partidos y marcó cinco goles, colgando los botines tras esa experiencia que cerró una extensa trayectoria en Italia.

Otro chileno que estuvo en Brescia

Mario Salgado también militó en Brescia: jugó en el club en la temporada 2001-2002 tras un prometedor inicio de carrera en Huachipato. Actuó en 33 ocasiones en el elenco italiano, marcando tres goles y dando una asistencia.

Pese a no ser números muy destacados llamó la atención de Hellas Verona, escuadra en la que estuvo el curso siguiente antes de dar vuelta por varias escuadras europeas, donde marcó más de 200 goles.

El camino del Brescia a la quiebra y desaparición

En 2025 comenzaron a salir a la luz problemas serios para Brescia, ya que había irregularidades en sueldos y pago de cotizaciones, lo que generó que se investigara la situación y le cayeran fuertes castigos deportivos, como la restada ocho puntos y el posterior descenso a la Serie C.

En esa categoría no logró inscribirse y perdió su licencia federativa, lo que aumentó sus problemas, terminando en el triste final.