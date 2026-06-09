Datos Clave Triunfo de Chile: La Roja venció 2-1 a RD Congo en su último amistoso en Europa. Córdova responde a las críticas: Tras la victoria, el DT interino salió al paso de los cuestionamientos en su contra. Próximo desafío: Córdova ahora se enfocará en las divisiones menores, especialmente en la Sub 23 con miras al preolímpico.

La selección chilena cerró su gira por Europa con un triunfo por 2-1 ante República Democrática del Congo gracias a dos golazos de Darío Osorio y Matías Sepúlveda, ambos de larga distancia.

Si bien el equipo no brilló en el Viejo Continente, el entrenador interino, Nicolás Córdova, sacó cuentas alegres y destacó la aparición de jóvenes valores en el fútbol chileno.

¿Qué dijo Córdova tras el triunfo de Chile?

En primer lugar, Nicolás Córdova abordó lo que viene para la selección chilena, donde se espera el anuncio del nuevo DT. “Hay que sentarse a revisar el calendario y ver qué quiere la dirigencia para el segundo semestre. Las juveniles tenemos un calendario bien exigente, vamos a trabajar con la Sub 23 que es probable que el preolímpico sea en junio”, dijo de entrada.

Respecto al balance de la gira, el DT señaló que “se van ganando jugadores y se va formando un grupo, que es la misión desde septiembre, que es cuando me tocó esta oportunidad de estar en la selección”.

“Lo importante es que se está generando un buen grupo y están aprovechando las oportunidades de poder jugar”, agregó.

Nicolás Córdova salió al paso de las críticas en La Roja

Córdova, además, apuntó que “hay que seguir viendo el proceso y tratar de sumar gente joven y seguir abajo que es muy importante. Se vienen cosas importantes en el segundo semestre”.

Por último, salió al paso de las críticas sobre su proceso. “Nunca en estos meses alguien en la calle me ha faltado el respeto. La gente sabe que hay que hacer un recambio y que no es de un día para otro. Estoy tranquilo y agradecido de la Federación”, indicó.

“Están cambiando cosas que para el ojo de ustedes pasan desapercibidas, pero para nosotros no. Por ejemplo, ya hay 10 jugadores Sub 17 que han debutado en sus equipos, cosa que antes del Mundial no pasaba”, sentenció.