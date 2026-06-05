Previo a los duelos ante Portugal y RD Congo, el entrenador interino de la selección chilena, Nicolás Córdova, se refirió al futuro del combinado nacional y reveló quién le gustaría que asumiera el cargo de forma definitiva.

El DT no titubeó y confesó que quiere que Manuel Pellegrini, actual director técnico del Real Betis, sea quien comande a La Roja de cara a sus próximos desafíos futbolísticos.

Nicolás Córdova quiere a Manuel Pellegrini en La Roja

Al ser consultado sobre el futuro de Chile, Córdova fue claro: “Todos queremos que venga Manuel (Pellegrini), eso no lo puedo esconder. Para nosotros que estamos en las juveniles sería un honor trabajar con él y eso el tiempo lo dirá”, dijo de entrada.

“Siempre he dicho que estoy a disposición, disfrutando cada momento y sabiendo que estamos haciendo un lindo trabajo y que ojalá pueda tener los frutas que debería dar”, agregó.

Por otro lado, Córdova aclaró si ha tenido acercamientos con el Ingeniero. “Hablo siempre con él. Es una persona que siempre te recibe. Creo que la última vez que me junté con él fue hace un año atrás. Conversamos de todo, pero siempre da consejos. Es un referente, el mejor entrenador de la historia de Chile y sería un placer tenerlo”, señaló.

¿Cuál es la situación de Manuel Pellegrini?

Manuel Pellegrini acaba de terminar la temporada con el Real Betis, la cual culminó con la histórica clasificación a la Champions League. El Ingeniero tiene contrato hasta junio de 2027, sin embargo, en la Federación de Chile confían en que pueda asumir antes esa fecha.

Incluso en España hablan de una pequeña diferencia entre el entrenador nacional y el club respecto a la planificación de la temporada 2026-27, la cual podría acelerar su salida.

Esto porque la intención de los andaluces es contar con 22 futbolistas más tres canteranos, según reveló Diario de Sevilla, idea que podría “chocar con la necesidad de Pellegrini para afrontar la temporada”.

Lo cierto es que el DT tiene vínculo con los béticos hasta el próximo año y en la ANFP espera anunciar al nuevo director técnico tras las elecciones de octubre.