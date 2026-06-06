Datos Clave Chile cae ante Portugal: La Roja fue derrotada por 2-1 ante los lusos en tierras portuguesas. La ácida crítica de Córdova: El técnico nacional apuntó a que Chile se quedó “dormido”. El lado positivo según Córdova: A pesar de la derrota, el técnico nacional apuntó que es importante jugar contra selecciones del nivel de Portugal para mejorar el rendimiento.

La selección chilena comenzó con el pie izquierdo su gira europea por la fecha FIFA previa al Mundial 2026. En un complejo duelo en el viejo continente, La Roja cayó por 2-1 ante Portugal, donde el equipo dirigido por Nicolás Córdova dejó muchas dudas ante uno de los equipos que postula a ser de los mejores en la próxima cita mundialista.

En un encuentro bastante peleado, la selección nacional no logró demostrar su mejor rendimiento, debido a la gran presión de los lusos en su hogar. Tras ser derrotados, el técnico nacional vio el lado positivo de jugar ante una selección con un nivel ejemplar como los lusos, pero también no dejó pasar la oportunidad de criticar el duro presente de Chile en el deporte.

Córdova critica el complejo presente de La Roja

Tras caer en el Estadio Nacional de Oeiras, el entrenador de La Roja, Nicolás Córdova, se reunió ante los medios para analizar la derrota del equipo de todos. El técnico fue enfático al puntuar los errores, destacó la importancia de enfrentar a equipos del nivel mundialista como Portugal y apuntó a que Chile no ha estado a la altura hace años, acusando que se quedaron dormidos por más de una década.

“Creo que hemos empujado a que los clubes hagan debutar jugadores jóvenes. Necesitamos el apoyo de los 32 clubes en Chile, con esto se genera un márgen de mejora inmenso. También necesitamos un reglamento a largo plazo. Hay cosas que se pueden mejorar, pero para ello necesitamos el aporte de todos y su voluntad. No sirve de nada que yo viaje a ver jugadores si no hay voluntad. No creo que Chile quiera ir a un mundial y faltar a tres. Queremos que estas generaciones se sostengan con el tiempo y hay que ver cosas distintas. Lo que hemos hecho hasta ahora sí nos han dado algunas generaciones espontáneas, pero nos quedamos dormidos 15 años, es la realidad”, señaló Córdova, quien apuntó a un trabajo en conjunto por parte de los clubes nacionales con la selección para formar generaciones ganadoras.

Además, Nicolás Córdova no dejó pasar la oportunidad de felicitar al equipo tras la derrota, quien logró adaptarse al encuentro a pesar del nivel de Portugal. El técnico nacional señaló que este tipo de partidos son un tesoro para Chile, que se encuentra en una construcción a largo plazo.