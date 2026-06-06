Datos Clave Chile cae ante Portugal: La Roja cayó ante los lusos por 2-1 en tierras portuguesas. El mejor de La Roja: A pesar de la derrota, Lawrence Vigoroux fue la gran figura de Chile por la gran cantidad de tapadas en el duelo. Román y un duelo para el olvido: El defensor de La Roja no logró ser el estandarte necesario para la selección y fue expulsado en el primer tiempo.

La Roja cae en un complejo duelo ante Portugal en su primer amistoso de la fecha FIFA. El compromiso terminó con un resultado favorable para los lusos por 2-1, con goles de Goncalo Guedes y Bruno Fernandes para la escuadra local y el descuento en el final del partido por parte de Lucas Cepeda, que logró marcar tras ingresar al encuentro desde la banca de suplentes.

Chile vuelve a caer al mando de Nicolás Córdova, en un encuentro que dejó bastante dudas debido a la notoria superioridad de la escuadra local, que en el primer tiempo no paró de atacar y obligó a la selección a refugiarse en su campo durante los primeros 45’ minutos. Durante el segundo tiempo, La Roja encontró espacios debido a las dos expulsiones, pero los locales aprovecharon mejor las oportunidades y zanjaron su victoria.

Del 1 al 7, esta es la evaluación del equipo dirigido por Nicolás Córdova tras la caída en tierras europeas.

La notas que dejan en duda a Chile ante Portugal

Lawrence Vigoroux (6.5)

A pesar de haber recibido dos goles, Lawrence fue la gran figura de la selección, quien contuvo bastantes remates para que el encuentro no terminara en goleada para los locales. Dudó en su juego de pies, pero desde el aire ganó la mayoría de veces que se necesitó.

Felipe Faúndez (4.8)

El lateral del Capo de Provincia tuvo la compleja misión de frenar a Rafael Leao, gran figura del primer tiempo. A pesar del complejo rival, Faúndez logró retener diversas situaciones. No logró conectar muchas veces con el medio campo.

Iván Román (3.0)

El defensor nacional no logró ser protagonista en la zaga defensiva. Fue superado por Cristiano y Rúben Dias en dos cabezazos que él debía marcar y no logró conectar con los volantes para una salida limpia. Además, fue expulsado al final del primer tiempo.

Guillermo Maripán (5.0)

El “Memo” logró ser el estandarte de la zaga defensiva a pesar de la derrota. Logró cortar centros y ataques prometedores de los lusos y buscó la salida del balón por las bandas con pases seguros.

Gabriel Suazo (5.3)

Sacrificado encuentro del capitán de La Roja, que en el primer tiempo no sufrió los ataques de Francisco Conceicao. En el segundo tiempo sufrió el error de no entregar bien un pase que terminó en gol de Bruno Fernandes. A pesar de la complejidad, Suazo intentó sacar por la banda izquierda al equipo.

Felipe Loyola (4.5)

El volante tuvo un complejo primer tiempo, donde no logró conectar con el balón debido al poderío de la escuadra local con la posesión. En el primer tiempo no vio acción con la pelota, mientras que en el segundo logró ser más protagonista debido a que fue trasladado a la posición de lateral derecho.

Vicente Pizarro (5.7)

El “Vicho” tuvo un primer tiempo muy complejo al igual que toda la zaga ofensiva, que no logró conectar con el balón. En el segundo tiempo con más espacios en cancha, Pizarro logró repartir el juego hacia las bandas e hizo funcionar a los delanteros de La Roja. También llegó a posición de remate, pero no logró concretar.

Agustín Arce (5.2)

El volante de los azules tuvo un complejo primer tiempo donde no logró interceptar las conexiones entre Bruno Fernandes y Bernardo Silva. A pesar de ello, en el segundo tiempo logró tener mayor protagonismo con contraataques por el centro del campo con oportunidad permanente de abrir el juego. Tuvo un remate al arco que fue interceptado por Rúben Dias.

Maximiliano Gutiérrez (4.4)

Durante el primer tiempo, Maximiliano Gutiérrez estuvo a cargo de las labores de recuperación en campo nacional, debido a que el balón no llegaba a los delanteros. Maxi no logró su cometido en el primer tiempo. En el segundo lapso, logró profundizar por la banda derecha que defendía Joao Cancelo, pero lanzó centros erráticos que no conectaron con Gonzalo Tapia. Tuvo un tiro libre que mandó a las nubes en una oportunidad de oro para La Roja y un empate.

Gonzalo Tapia (5.3)

Tapia no vio acción en el primer tiempo, donde buscó incontrolablemente el balón pero cometió un par de faltas sobre la defensa lusa. En el segundo tiempo conectó con la esférica y fue el agente en ofensiva más peligroso de La Roja. Buscó al espacio y fue visible para los volantes para ser una opción viable de pase.

Darío Osorio (4.3)

El atacante formado en Universidad de Chile no fue decisivo en ataque, pero en el primer tiempo logró recuperar un par de balones en campo chileno. En el segundo tiempo intentó recibir y encarar hacia el centro del campo, pero no con pases peligrosos o remates al arco de los locales.

Francisco Sierralta (5.5)

Entró con la necesidad de llenar el espacio que dejó Román tras ser expulsado, y a pesar de no tener mucho rodaje en su club fue protagonista en el segundo tiempo. Logró retener a Goncalo Guedes, excepto en la jugada de gol. Estuvo activo en cortar centros y desviar los ataques lusos.

Rodrigo Echeverría (4.5)

Ingresando al minuto 67’, “Eche” logró ser protagonista en el centro del campo, pero los primeros minutos fueron complejos debido a la superioridad futbolística del medio portugués. No logró llegar a la marca de Bruno Fernandes, que pateó solo fuera del área.

Lucas Cepeda (6.3)

Ingresó junto a Echeverría. El actual atacante del Elche fue una de las mejores piezas de La Roja en el partido. Logró conectar con Fabián Hormazábal para generar peligro en el campo de los lusos y marcó el descuento de Chile con un remate desde fuera del área imposible de atajar para Ruí Silva.

Nils Reichmuth (5.3)

En su debut con la “Camiseta de todos”, Nils logró ser protagonista en la zaga ofensiva de Chile. El suizo-chileno conectó con la ofensiva de los atacantes y fue peligro para la zaga defensiva de Portugal.

Víctor Felipe Méndez – Iván Morales – Fabián Hormazábal (S/N)

Los tres jugadores ingresaron junto a Nils a 10’ minutos de terminar el encuentro. Tuvieron contacto con el balón pero no vieron mucha acción en el terreno de juego para adjudicarse una nota. Hormazábal fue quien más conectó junto a Cepeda y estuvo a punto de entrar al área con la posesión de balón para un centro peligroso.