Datos Clave La B está que arde: Cobreloa, San Luis, Wanderers y Magallanes luchan por el título. Calendario: Quedan cuatro partidos y todos tienen duros encuentros. Chupete Suazo va por la corona: Los Canarios fueron los grandes ganadores del último fin de semana.

La Primera B está viviendo su recta final con cuatro equipos peleando por el título que entrega un cupo directo a Primera División. Cobreloa, San Luis, Santiago Wanderers y Magallanes son los aspirantes con más posibilidades de ir por la corona, todos separados por solo cinco puntos.

Tras la disputa de la fecha 26 el recién pasado fin de semana, los loínos se mantuvieron como sólidos líderes tras la agónica victoria que consiguieron por la cuenta mínima ante Deportes Temuco en el Germán Becker. Sin embargo, el gran ganador de la semana fue el elenco de Humberto Suazo, que tras ganar su duelo pendiente ante San Felipe e imponerse el domingo a Unión Española por 2-0, trepó hasta el segundo puesto.

Al tercer lugar cayó el cuadro Caturro, que tras perder ante Deportes Recoleta el sábado en Santa Laura sufrió su tercera derrota consecutiva y comenzó a alejarse del ascenso directo a la máxima categoría. Caso contrario a Magallanes, que tras derrotar a Curicó Unido trepó al cuarto puesto y también tiene opciones de pelear hasta la última fecha.

De todos, en el papel, el fixture más complejo es el de los quillotanos que tendrán que jugar tres de sus últimos cuatro duelos como visitantes. Wanderers, por su parte, solamente tendrá que desplazarse una vez más fuera de Valparaíso. Cobreloa y Magallanes se reparten dos localías y dos salidas.

Así es el calendario de los 4 aspirantes al título de la Primera B

1.- Cobreloa: 48 puntos

Deportes Copiapó (V)

Deportes Recoleta (L)

Rangers (V)

Deportes Puerto Montt (L)

2.- San Luis: 47 puntos

Deportes Puerto Montt (V)

Magallanes (V)

Deportes Recoleta (L)

San Marcos de Arica (V)

3.- Santiago Wanderers: 44 puntos

Curicó Unido (L)

Rangers (L)

Unión Española (V)

Deportes Copiapó (L)

4.- Magallanes: 43 puntos