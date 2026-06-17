Datos Clave Estreno en Copa Chile: Colo Colo debuta ante Deportes Recoleta el sábado 20 de junio en Santa Laura. Cuatro viejos conocidos: Salazar, Camilo Rodríguez, Branco Provoste y Felipe Flores son ex Colo Colo en Recoleta. El que casi llega: El arquero Jaime Vargas estuvo en la órbita del Cacique en el último mercado.

Colo Colo vuelve a la acción este fin de semana con un estreno cargado de nostalgia. El líder de la Liga de Primera debutará en la Copa Chile visitando a Deportes Recoleta el sábado 20 de junio, por la tercera fecha del Grupo E, en un duelo que tendrá un condimento especial, porque enfrente habrá cuatro futbolistas que alguna vez vistieron la camiseta alba.

El plato fuerte del reencuentro es Felipe Flores, oficializado esta misma semana como refuerzo del cuadro Textilero tras su salida de San Luis de Quillota. A través de sus redes sociales, Recoleta celebró la llegada del experimentado delantero: “Con una destacada y extensa trayectoria en el fútbol chileno, nos llena de orgullo anunciar la incorporación de Felipe Flores. Estamos seguros de que su liderazgo y compromiso serán un gran aporte”. Pero no es el único con pasado albo en el plantel.

¿Qué exalbos tiene Deportes Recoleta?

Son cuatro en total. Junto a Flores aparecen el arquero Álvaro Salazar, el defensa Camilo Rodríguez y el mediocampista Branco Provoste, los tres llegados a comienzos de temporada y protagonistas de la campaña en la Liga de Ascenso. Salazar suma ocho partidos en la Primera B, con 12 goles recibidos y dos vallas invictas. Camilo Rodríguez acumula diez encuentros con dos goles y una asistencia, y el más utilizado es Branco Provoste, con 17 partidos oficiales, un gol y más de 1.300 minutos en cancha.

¿Qué arquero estuvo cerca de Colo Colo?

El otro nombre con pasado albo es el del arquero Jaime Vargas, que a fines del año pasado surgió como alternativa para reforzar la portería del Cacique ante la eventual salida de Brayan Cortés. Las conversaciones nunca avanzaron y su llegada al Monumental no se concretó. En ese mismo periodo también se evaluó al argentino Esteban Andrada para pelear el puesto. Ahora, Vargas podría enfrentar al club que alguna vez lo tuvo en carpeta.

El compromiso será clave para los intereses de Colo Colo, que ya quedó eliminado de la Copa de la Liga y ve en la Copa Chile una vía directa a torneos internacionales, ya que el campeón accede a un cupo para la Copa Libertadores 2027. Fernando Ortiz incluso adelantó que no piensa rotar en este frente. El duelo ante Deportes Recoleta se jugará a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura y será transmitido por TNT Sports y HBO Max.