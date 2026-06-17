Datos Clave Bajas confirmadas: Universidad de Chile no contará con Franco Calderón ni Lucas Assadi ante O’Higgins. Motivos: El defensor atraviesa un cuadro viral, mientras que el volante sufrió la pérdida de su abuelo. Partido: Los azules recibirán al Capo de Provincia este jueves 18 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Universidad de Chile sufrió un duro traspié el pasado fin de semana, cuando dejó escapar la ventaja sobre Unión La Calera y debió conformarse con un empate que la hizo perder terreno en el Campeonato Nacional.

Los azules deben dar vuelta rápidamente la página para enfocarse en su duelo pendiente ante O’Higgins, con el cual cerrarán su participación en la primera rueda. Sin embargo, para este compromiso, tienen dos bajas sensibles confirmadas: Franco Calderón y Lucas Assadi

¿Por qué Calderón y Assadi son bajas en la U de Chile?

De acuerdo a la información entregada por el medio partidario, Emisora Bullanguera, ni Franco Calderón ni Lucas Assadi estarán convocados para el cruce ante el Capo de Provincia.

En el caso del defensor, quedó descartado producto de un cuadro viral que le ha impedido entrenar con normalidad en los últimos días. De hecho, el citado medio precisó que ni siquiera fue a la práctica de esta jornada debido a sus molestias.

Por su parte, el volante sufrió la pérdida de su abuelo, quien falleció esta semana, situación que lo tendría bastante afectado, por lo que tiene autorización para estar con su familia.

¿Cómo formará U de Chile vs O’Higgins?

Estas bajas obligarán a Fernando Gago a hacer algunas modificaciones, principalmente en defensa, donde Franco Calderón venía siendo titular debido a la ausencia de Matías Zaldivia.

Si bien aún no hay certezas, todo indica que el encargado de reemplazarlo será el venezolano Bianneider Tamayo, quien hará dupla en la zaga con Nicolás Ramírez.

De esta forma, Universidad de Chile saltaría a la cancha con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales en defensa; Lucas Barrera, Israel Poblete y Agustín Arce en el mediocampo; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez en ofensiva.

¿Cuándo juega U de Chile?

Universidad de Chile juega ante O’Higgins este jueves 18 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. El partido corresponde a la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026.