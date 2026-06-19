Deportes Copiapó y Universidad Católica se enfrentan este sábado 20 de junio a las 15:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026. El partido se transmitirá a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

Este compromiso marcará el debut de los cruzados en el certamen, mientras que el León de Atacama, al igual que el resto de equipos de la Primera B, disputará su tercer encuentro en el torneo.

¿Quién transmite Copiapó vs U Católica por la Copa Chile 2026?

El duelo entre Deportes Copiapó y Universidad Católica será transmitido a través de TNT Sports Premium. Además, se podrá ver vía streaming en la plataforma de HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Copiapó vs U Católica por la Copa Chile 2026?

Deportes Copiapó vs Universidad Católica se enfrentan este sábado 20 de junio a las 15:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

Fecha: Sábado 20 de junio

Hora: 15:00 horas

Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó

Árbitros de Copiapó vs U Católica

Árbitro: Fernando Véjar

1er asistente: Carlos Venegas

2do asistente: Alan Sandoval

4to árbitro: José Cabero

¿Cómo llegan Copiapó vs U Católica?

Deportes Copiapó llega a este partido con tres duelos consecutivos sin conocer de derrotas. Su último resultado fue un triunfo en condición de local por la cuenta mínima frente a Santiago Wanderers. En la Copa Chile, en tanto, está invicto y suma un triunfo y un empate sobre San Luis, situándose como líder absoluto del Grupo B.

Por su parte, Universidad Católica llega en un gran momento. Los cruzados han ganado sus últimos cuatro partidos, incluyendo el Campeonato Nacional, la Copa de la Liga y la Copa Libertadores. En su último pleito goleó por 5-1 a Universidad de Concepción.

Formaciones de Copiapó vs U Católica

Formación de Copiapó

Nicolás Temperini; Marcelo Filla, Agustín Ortiz, Nozomi Kimura, John Santander; Claudio Zamorano, Axl Ríos, F. Espiz, Iván Ledezma; Carlos Ross y Lautaro Palacios. DT: Héctor Almandoz.

Formación de U Católica

Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Cristian Cuevas; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Jimmy Martínez; Diego Corral, Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Copiapó vs U Católica minuto a minuto