Rangers de Talca y Universidad de Concepción juegan este sábado 20 de junio a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Chile 2026. Este partido no tendrá transmisión televisiva ni a través de streaming.

¿Quién transmite Rangers vs U de Concepción por la Copa Chile 2026?

El duelo entre Rangers de Talca y la Universidad de Concepción no tendrá transmisión en vivo en televisión ni tampoco vía streaming.

¿Cuándo y a qué hora juegan Rangers vs U de Concepción por la Copa Chile 2026?

Rangers de Talca vs Universidad de Concepción juegan este sábado 20 de junio por en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales por la Copa Chile 2026.

Fecha: Sábado 20 de junio

Hora: 18:00 horas

Estadio: Bicentenario Iván Azócar Bernales, Talca

Árbitros de Rangers vs U de Concepción

Árbitro: Miguel Araos

1er asistente: Emilio Bastías

2do asistente: Carlos Carrasco

4to árbitro: Gustavo Ahumada

¿Cómo llegan Rangers vs U de Concepción?

Rangers de Talca llega a este compromiso con cuatro derrotas consecutivas. Los Piducanos no conocen de triunfos en el Ascenso y son colistas absolutos de la competición. En la Copa Chile, en tanto, registran un triunfo (el único de la temporada) y una derrota.

Por su parte, Universidad de Concepción enfila cuatro duelos sin conocer de victorias. En su último cruce fue goleado por 5-1 ante Universidad Católica en el Claro Arena por el Campeonato Nacional.

La última vez que los rojinegros y el Campanil se vieron las caras fue el 6 de septiembre de 2025, cuando los de la Región del BioBío se impusieron por la cuenta mínima en condición de visitante.

Formaciones de Rangers vs U de Concepción

Formación de Rangers

Cristian Campestrini; Renato Valenzuela, Claudio Servetti, Sebastián Acuña; Manuel Vicuña, Gary Moya, Alejandro Márquez, Matías Cortés; Ignacio Ibáñez, Cristóbal Muñoz, Damián González. DT: Ivo Basay.

Formación de U de Concepción

José Sanhueza; Yerco Oyanedel, Osvaldo González, David Retamal, Jorge Espejo; Jeison Fuentealba, Ariel Uribe, Facundo Mater, Bryan Ogaz; Diego Sabando, Agustín Urzi. DT: Ricardo Riveros.

Rangers vs U de Concepción minuto a minuto