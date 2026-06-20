Unión La Calera deberá recibir a Unión San Felipe por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Chile 2026. Los Cementeros hacen su debut en la competencia, mientras que el Uní Uní disputará su tercera jornada, donde ambos tienen la misión de ganar para acercarse a los primeros lugares.

Actualmente el Grupo D del certámen nacional cuenta con Santiago Wanderers como líder con 3 puntos, y Unión San Felipe con la misma cantidad de unidades pero con peor diferencia de gol. Por su parte, Unión La Calera y Universidad de Chile ostentan los dos últimos lugares debido a que aún no debutan en la copa.

¿Quién transmite La Calera vs San Felipe por la Copa Chile 2026?

El choque válido por la tercera fecha del Grupo D no contará con transmisión vía TV y tampoco tendrá emisión mediante plataformas de streaming.

¿Cuándo y a qué hora juegan La Calera vs San Felipe por la Copa Chile 2026?

Unión La Calera y Unión San Felipe se verán las caras este domingo 21 de junio a partir de las 15:00 horas. El choque entre los Cementeros y el Uní Uní se disputará en el Estadio Nicolás Chahuán.

Fecha : Domingo 21 de junio.

: Domingo 21 de junio. Hora : 15:00 horas.

: 15:00 horas. Estadio: Nicolás Chahuán, La Calera.

Árbitros de La Calera vs San Felipe

Árbitro : Nicolás Millas.

: Nicolás Millas. 1er Asistente : Eric Pizarro.

: Eric Pizarro. 2do Asistente : Hernán Banda.

: Hernán Banda. 4to Árbitro: Mario Salvo.

Cabe destacar que la Copa Chile 2026 no cuenta con sistema VAR en toda la fase de grupos y fase eliminatorias del certamen. El único compromiso que cuenta con el sistema de apoyo hacia los colegiados es la final.

¿Cómo llegan La Calera y San Felipe a la fecha 3 de la Copa Chile?

Unión La Calera no ha disputado ningún encuentro por la copa, pero su último enfrentamiento fue por el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional 2026. Los Cementeros recibieron a Universidad de Chile e igualaron 2-2, en un duelo marcado por la reacción de los caleranos tras ir cayendo 2-0 en el primer tiempo.

Por su parte, Unión San Felipe no ha jugado hace dos semanas, ya que disputó el cierre de la primera rueda de la Primera B el pasado 8 de junio ante Unión Española. El choque entre Hispanos y el Uní Uní terminó con igualdad 2-2.

Formaciones de La Calera vs San Felipe

Posible formación de La Calera: Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Cristian Gutiérrez, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez; Juan Manuel Requena, Carlo Villanueva, Joaquín Soto; Kevin Méndez, Sebastián Sáez, Bayron Oyarzo. DT: Martín Cicotello.

Posible formación de San Felipe: Andrés Fernández; Luis García, Byron Guajardo, Kevin Serrano, Diego Bravo; Raimundo Díaz, Axel León, Norberto Palmieri; Benjamín Aravena, Patricio Muñoz, Nicolás Brun. DT: Juan José Luvera.