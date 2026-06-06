Trade agridulce en el Claro Arena, ya que durante esta jornada Universidad Católica dio una clase de buen fútbol ante Cobresal por la última fecha del Grupo C de la Copa de la Liga 2026. Los Cruzados golearon por 4-1 a los Mineros, pero a pesar del abultado resultado, no lograron clasificar a las semifinales del torneo.

La victoria de Ñublense ante Universidad de Concepción en el Estadio Nelson Oyarzún, dejó a Universidad Católica sin chances de avanzar a la fase final de la Copa de la Liga. Con los resultados obtenidos durante esta jornada, el Grupo C se cierra con los Diablos Rojos clasificados a semifinales, mientras que los Cruzados se quedan como los escoltas del grupo.

Los goles de Católica vs Cobresal por la Copa de la Liga

En un duelo marcado por la necesidad de los locales de salir a buscar un buen resultado, la visita sorprendió a los 20’ minutos del primer tiempo, con un gran contraataque de Julián Brea que terminó en penal, debido a una mano de Eugenio Mena que impidió el gol minero. El juez central recurrió al VAR y cobró la pena máxima, que Steffan Pino cambió por gol.

Tras la apertura del marcador, Católica buscó incansablemente la igualdad del marcador, y la encontró al final del primer tiempo, con un cabezazo de Alfred Canales para empatar el encuentro.

En el segundo tiempo, los Cruzados saltaron a la cancha con otro chip, y fueron letales de cara al arco visitante. A los 53’ minutos, Justo Giani habilitó a Diego Corral, quien con un toque sutil marcó el segundo de Católica. Cinco minutos después del segundo, la dupla Giani-Corral golpeó de nuevo, pero con roles invertidos, ya que Corral dio un centro de la muerte que Giani conectó para el tercero de los locales.

En el minuto 63’, Católica daría el golpe de gracia en el Claro Arena, con una gran habilitación de Giani que le dejó la pelota servida a Jimmy Martínez para que con un remate cruzado marque el cuarto de los universitarios.

A los 90′ minutos, Gómez le sirvió con un taco la habilitación a Juan Francisco Rossel, que el atacante aprovechó para marcar el 5-1 definitivo.

¿Cuándo vuelven a jugar Católica y Cobresal?

Tras ser eliminados en la Copa de la Liga, Universidad Católica volverá a la cancha para disputar la última fecha de la primera rueda del Campeonato Nacional 2026. Los Cruzados recibirán a Universidad de Concepción en el Claro Arena el próximo domingo 14 de junio a partir de las 17:30 horas.

Por su parte, Cobresal tendrá que trasladarse nuevamente a la capital, para visitar a Colo Colo. El duelo entre el Cacique y los Mineros se disputará el próximo sábado 13 de junio a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental.