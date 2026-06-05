Datos Clave Depende del Campanil: Para que la UC tenga chances de clasificar, necesita que U de Concepción le gane de visita a Ñublense. Los goles que necesita UC: Si los Cruzados vencen por diferencia de 2 a Cobresal, necesitan que los Diablos Rojos caigan para clasificar. El complejo panorama por el presente de Ñublense: Los Diablos Rojos llegan a la sexta fecha invictos, y su último encuentro ante el Campanil lo ganaron 2-0.

Universidad Católica pasa por una temporada memorable, debido a su hazaña a nivel continental en Copa Libertadores y también por que es actualmente el escolta del Campeonato Nacional 2026. A pesar de su buen rendimiento, el club cruzado no ha logrado demostrar su mejor desempeño en la Copa de la Liga, ya que está al borde del abismo y podría quedar eliminado en la última fecha de la fase de grupos.

En cinco fechas disputadas, Universidad Católica se encuentra segundo del Grupo B con 8 unidades, a tres puntos de Ñublense, que es el líder y tiene un pie adentro de las semifinales de la competencia. A pesar de que los Cruzados sólo pueden igualar el puntaje de los Diablos Rojos, tienen una pequeña posibilidad de avanzar de fase, pero no dependen de sí mismos.

El milagro que necesita Católica en la Copa de la Liga

Los Cruzados tendrán que recibir a Cobresal en el Claro Arena, y en paralelo a este encuentro se disputará el duelo entre Ñublense y U de Concepción en Chillán. Para que Universidad Católica avance a las semifinales de la Copa de la Liga necesita dos cosas: Que Ñublense caiga de local ante el Campanil y ganar por diferencia mínima de dos goles ante los Mineros.

En caso de que Ñublense caiga ante U de Concepción y Católica le gane a Cobresal, el grupo terminaría con una igualdad de puntos en el primer lugar entre Diablos Rojos y Cruzados con 11 puntos. Si esto llega a suceder, las bases del campeonato indican que los desempates serán:

Mayor cantidad de puntos obtenidos. En caso de igualdad, mayor diferencia entre goles marcados y recibidos. En caso de igualdad, mayor cantidad de partidos ganados. En caso de igualdad, mayor cantidad de goles marcados.

Si Ñublense cae por la mínima y Católica gana por diferencia de dos goles, el desempate llega en el cuarto ítem de las bases del torneo, es decir, mayor cantidad de goles marcados. Pero, en caso de que los Diablos Rojos caigan por más de un gol y los Cruzados ganen por más de dos goles de diferencia, el ítem de desempate sería el segundo estipulado.

En caso de que los Diablos Rojos empaten o ganen ante el Campanil de locales, el grupo queda cerrado con clasificación de los chillanejos a semifinales. También cabe destacar que Ñublense no ha sufrido derrotas en la fase de grupos de la Copa de la Liga, y su duelo ante U de Concepción en la fecha 3 fue una victoria por 0-2.

En resumen, para que los Cruzados clasifiquen como líderes del Grupo B necesitan que:

Ñublense caiga de local ante U de Concepción.

Católica le gane a Cobresal por una diferencia de dos goles mínima.

En caso de que Ñublense empate o gane, el grupo queda cerrado con clasificación de los Diablos Rojos.

¿Cuándo juega U Católica vs Cobresal?

Universidad Católica deberá recibir a Cobresal por la fecha 6 del Grupo B de la Copa de la Liga. El duelo se disputará este sábado 6 de junio a partir de las 18:00 horas en el Estadio Claro Arena. Cabe destacar que a la misma hora jugará Ñublense ante U de Concepción en Chillán.