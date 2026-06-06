Deportes Limache y Everton serán los encargados de cerrar la última fecha de los grupos de la Copa de la Liga, en su primera edición. El duelo válido por la sexta jornada de la competencia se disputará este domingo 7 de junio a partir de las 18:00 horas en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

Ambas escuadras llegan sin chances de clasificar a la siguiente ronda del torneo, ya que O’Higgins zanjó su pase a las semifinales en la quinta fecha tras la derrota de los Tomateros ante los Baisanos. Actualmente, Deportes Limache se encuentra segundo de grupo con 6 unidades, mientras que Everton es el colista con 4 puntos.

Si bien este duelo no contará con la importancia de definición de un grupo es un enfrentamiento atractivo, ya que solo cuentan con 4 partidos entre ellos en el historial, el cual es bastante parejo. Durante la temporada pasada se enfrentaron dos veces por el Campeonato Nacional, con dos igualdades. Los otros dos duelos fueron este año, el primero en el Campeonato Nacional 2026 con victoria por la cuenta mínima para los Ruleteros. Por su parte, el último encuentro entre ambos fue por la Copa de la Liga, donde los Tomateros se llevaron la victoria por 2-1.

¿Dónde y cómo ver en vivo Limache vs Everton?

El duelo entre Limache y Everton será emitido por las señales de TNT Sports Premium. Además, contará con cobertura por parte de la aplicación de streaming HBO Max.

TV: TNT Sports Premium.

Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Limache vs Everton?

Fecha: Domingo 7 de junio de 2026.

Hora: 18:00 horas.

Estadio: Municipal Lucio Fariña, Quillota.

Cabe destacar que aún no son designados los árbitros para el encuentro entre los Tomateros y los Ruleteros.

Cómo llegan Limache y Everton a la fecha 6 de la Copa de la Liga

Deportes Limache cerrará su participación en la Copa de la Liga ante los Ruleteros. La escuadra de los Tomateros registró una victoria, tres igualdades y una derrota, esta última fue ante Palestino en la fecha 5, lo que les costó quedar sin chances de ser primero del grupo de cara a la última jornada del Grupo C.

Por su parte, Everton no logró mostrar su mejor rendimiento en el nuevo torneo, ya que en cinco partidos jugados registran tres derrotas, un empate y solamente una victoria. La escuadra Oro y Cielo inició el certámen de lo mejor, al ganar de visita ante Palestino, pero en las demás jornadas su nivel decayó y se despidieron temprano de la competencia.

Formaciones probables para Limache vs Everton

Posible formación de Limache:

Claudio González; Misael Llantén, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Marcelo Flores; Yerko González, Cesar Fuentes, Jean Meneses; Vicente Álvarez, Marcos Arturia y Daniel Castro. DT: Víctor Rivero.

Posible formación de Everton:

Esteban Kirkman; Óscar Opazo, Valentín Vidal, Diego Oyarzún, Claudio Baeza; Joaquín Moya, Benjamín Berríos; Lucas Soto; Alan Medina, Nicolás Montiel y Emiliano Ramos. DT: Walter Ribonetto.

La tabla del Grupo C de la Copa de la Liga