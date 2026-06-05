Universidad Católica y Cobresal se enfrentan este sábado 6 de junio a las 18:00 horas en el Estadio Claro Arena por la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. El partido será transmitido exclusivamente a través de HBO Max.
Los cruzados son sublíderes del grupo con 8 puntos, por lo que necesitan vencer a los mineros y esperar que Ñublense caiga para acceder a las semifinales del torneo. Por su parte, los dirigidos por Gustavo Huerta no tienen opciones matemáticas de clasificar a la siguiente ronda.
¿Quién transmite U Católica vs Cobresal por la Copa de la Liga?
El partido entre Universidad Católica y Cobresal se transmitirá única y exclusivamente a través de la plataforma de HBO Max. Quienes tengan contratado TNT Sports Premium podrán acceder con su operador de tv de pago y acceder al compromiso sin costos adicionales.
- Streaming: HBO Max
- Sigue el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
¿Cuándo y a qué hora juegan U Católica vs Cobresal por la Copa de la Liga?
Universidad Católica vs Cobresal se enfrentan este sábado 6 de junio a las 18:00 horas en el Claro Arena por la fecha 6 de la Copa de la Liga 2026.
- Fecha: Sábado 6 de junio
- Hora: 18:00 horas
- Estadio: Claro Arena
Árbitros de U Católica vs Cobresal
- Árbitro: Franco Jiménez
- 1er asistente: Wladimir Muñoz
- 2do asistente: Leslie Vásquez
- 4to árbitro: Juan Sepúlveda
- VAR: Rodrigo Carvajal
- AVAR: Manuel Marín
¿Cómo llegan U Católica y Cobresal?
Universidad Católica viene de vencer a Huachipato en su último partido, aunque en su último cotejo en la Copa de la Liga igualó 1-1 frente a Ñublense por la fecha 5.
Por su parte, Cobresal viene de ser derrotado por Ñublense en el torneo, mientras que en su último partido en esta competición se impuso por 2-1 a la Universidad de Concepción.
Formaciones de U Católica vs Cobresal
Formación de U Católica
Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Daniel González, Branco Ampuero, Nicolás L’Huillier; Agustín Farías, Cristian Cuevas, Jimmy Martínez; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.
Formación de Cobresal
Alejandro Santander; Franco Bechtholdt, Christian Moreno, José Tiznado; Guillermo Pacheco, Aaron Astudillo, Agustín Nadruz, Antonio Castillo, Bryan Carvallo; Steffan Pino y Julián Brea . DT: Gustavo Huerta.
Así va la tabla del Grupo B de la Copa de la Liga 2026
|Equipo
|Puntos
|Ñublense
|11
|Universidad Católica
|8
|Universidad de Concepción
|4
|Cobresal
|4