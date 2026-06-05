Universidad Católica y Cobresal se enfrentan este sábado 6 de junio a las 18:00 horas en el Estadio Claro Arena por la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. El partido será transmitido exclusivamente a través de HBO Max.

Los cruzados son sublíderes del grupo con 8 puntos, por lo que necesitan vencer a los mineros y esperar que Ñublense caiga para acceder a las semifinales del torneo. Por su parte, los dirigidos por Gustavo Huerta no tienen opciones matemáticas de clasificar a la siguiente ronda.

¿Quién transmite U Católica vs Cobresal por la Copa de la Liga?

El partido entre Universidad Católica y Cobresal se transmitirá única y exclusivamente a través de la plataforma de HBO Max. Quienes tengan contratado TNT Sports Premium podrán acceder con su operador de tv de pago y acceder al compromiso sin costos adicionales.

Streaming: HBO Max

Sigue el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan U Católica vs Cobresal por la Copa de la Liga?

Universidad Católica vs Cobresal se enfrentan este sábado 6 de junio a las 18:00 horas en el Claro Arena por la fecha 6 de la Copa de la Liga 2026.

Fecha: Sábado 6 de junio

Hora: 18:00 horas

Estadio: Claro Arena

Árbitros de U Católica vs Cobresal

Árbitro: Franco Jiménez

1er asistente: Wladimir Muñoz

2do asistente: Leslie Vásquez

4to árbitro: Juan Sepúlveda

VAR: Rodrigo Carvajal

AVAR: Manuel Marín

¿Cómo llegan U Católica y Cobresal?

Universidad Católica viene de vencer a Huachipato en su último partido, aunque en su último cotejo en la Copa de la Liga igualó 1-1 frente a Ñublense por la fecha 5.

Por su parte, Cobresal viene de ser derrotado por Ñublense en el torneo, mientras que en su último partido en esta competición se impuso por 2-1 a la Universidad de Concepción.

Formaciones de U Católica vs Cobresal

Formación de U Católica

Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Daniel González, Branco Ampuero, Nicolás L’Huillier; Agustín Farías, Cristian Cuevas, Jimmy Martínez; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Formación de Cobresal

Alejandro Santander; Franco Bechtholdt, Christian Moreno, José Tiznado; Guillermo Pacheco, Aaron Astudillo, Agustín Nadruz, Antonio Castillo, Bryan Carvallo; Steffan Pino y Julián Brea . DT: Gustavo Huerta.

Así va la tabla del Grupo B de la Copa de la Liga 2026