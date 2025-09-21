Pese a que la Universidad de Chile logró un empate en su visita a Matute por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, la atención rápidamente se desvió del terreno de juego hacia una controversia extradeportiva que podría marcar el desenlace de la llave.

Alianza Lima levantó la voz y acusó a los azules de incumplir una sanción de Conmebol que prohibía el ingreso de público visitante. Según los peruanos, hinchas de la U se las arreglaron para entrar al estadio acreditados como prensa, situación que consideran “reprochable” y peligrosa para la seguridad.

🚨 La denuncia de Alianza Lima contra la U de Chile

El club limeño presentó un duro informe donde asegura que las personas identificadas publicaron imágenes desde el recinto a modo de provocación. Además, exigieron a Conmebol reforzar la seguridad en la revancha, solicitando oficiales neutrales para evitar incidentes.

La molestia no quedó ahí. El periodista Carlos Benavente reveló que los barristas ingresaron con acreditaciones supuestamente gestionadas por la propia institución azul, lo que encendió aún más la polémica.

⚽ Un nuevo frente para los azules en Sudamericana

El panorama se complica para el equipo de Gustavo Álvarez, que ya no podrá jugar la revancha en el Estadio Nacional ni con el apoyo de su hinchada. Ahora, además de la presión deportiva por quedarse con la llave, la U enfrenta este episodio que podría traer sanciones desde el ente rector del fútbol sudamericano.