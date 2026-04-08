Audax Italiano tuvo un mal debut en la Copa Sudamericana 2026: perdió por 2-0 con Olimpia en el estadio Bicentenario de La Florida y quedó en mal pie en el Grupo G de la competencia, por lo que ahora debe ir a buscar puntos como visitante.

Los Tanos se vieron superados por el Rey de Copas y si bien en el segundo tiempo se la jugaron, la falta de finiquito también les penó en su búsqueda de meterse en el partido.

Los goles de Audax Italiano vs Olimpia por la Copa Sudamericana 2026

Ambos goles de Olimpia fueron en el primer tiempo: Rubén Lezcano en los 23 minutos y Juan Fernando Alfaro en los 35′ castigaron a Audax Italiano, refrendando en el marcador la gran superioridad que había en la cancha y que se preveía en la previa del compromiso, debido a la grandeza del elenco paraguayo.

En el segundo tiempo los audinos se fueron con todo en busca del descuento, pero no pudieron conseguirlo, con remates que se fueron cerca del arco rival y con alguno que pegó en el palo, lo que dejó unabuena sensación de lucha en el elenco local, aunque la derrota es consecuencia del mal primer tiempo que jugaron.

También hubo llegadas de los forasteros en el complemento, sobre todo en los últimos minutos, momento en el que respondió de buena forma el arquero Tomás Ahumada de los itálicos.

Estadísticas de Audax Italiano vs Olimpia por la Copa Sudamericana 2026

Copa Sudamericana Grp. G – 2026 DÍA DE PARTIDO 1 Audax Italiano Sin Comenzar Olimpia Asunción

¿Cuándo vuelve a jugar Audax Italiano?

El próximo partido de Audax Italiano se jugará este sábado 11 de abril a las 17:30 horas ante U Católica en el estadio Bicentenario de La Florida, por la Fecha 9 del Campeonato Nacional 2026.

En el terreno internacional, Audax vuelve a la cancha el próximo martes 14 de abril a las 20:00 horas ante Vasco da Gama en Brasil, en el estadio Sao Januario de Río de Janeiro, por la Fecha 2 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026.

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