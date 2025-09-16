Universidad de Chile ya dio vuelta la página tras su coronación en la Supercopa frente a Colo Colo. Luego de golear a los albos, los azules comenzaron a enfocarse rápidamente en Alianza Lima, su rival por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Para ello, los laicos emprendieron rumbo a Perú este martes. En la antesala del trascendental duelo, el defensor Matías Zaldivia anticipó lo que será el cruce y destacó la importancia del triunfo frente al Cacique en el ánimo del plantel.

💪 Envión anímico tras la Supercopa

En primer lugar, el zaguero señaló que “el partido del otro día nos deja una buena sensación, así que estamos con muchas esperanzas de hacer un gran partido en Perú”.

“Haber conseguido un campeonato es algo muy importante para el envión anímico. Tenemos una llave muy complicada, pero lo del domingo nos va a servir mucho”, agregó.

⚽ Las fortalezas de Alianza Lima

Por otro lado, Zaldivia destacó que Alianza Lima “es un gran equipo, está pasando un gran momento, con delanteros y extremos muy rápidos”.

Por último, indicó que no cree que el arbitraje favorezca a los locales tras lo ocurrido en los octavos de final que terminó con la descalificación de Independiente. “No, porque los falles arbitrales están a la vista de todos”, cerró.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile?

Universidad de Chile enfrentará a Alianza Lima este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas de nuestro país.

Fecha: Jueves 18 de septiembre

Hora: 21:00 horas

Estadio: Alejandro Villanueva (Lima, Perú).

