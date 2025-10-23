El escenario está listo para recibir este jueves el primer mano a mano entre U de Chile y Lanús en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, llave que arranca en el Estadio Nacional y por lo que los azules buscarán dejar el triunfo en casa para tomar la ventaja con miras a la revancha en Argentina.

La U llega con varios días de descanso a enfrentar esta ida ante Lanús y en la planificación del XI titular la única duda que mantenía el técnico Gustavo Álvarez se encontraba en el ataque al tener que escoger entre Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio, interrogante que se despejó en las últimas horas por lo que ya está confirmadísimo el equipo que se parará ante el elenco granate.

⚽️ Así saldrá a la cancha U de Chile para ir por el triunfo ante Lanús

El resto de los elegidos por Álvarez no varía de lo que venía parando en el plano internacional, de hecho el que haya optado por Guerra sobre Di Yorio tampoco extraña considerando que el canterano de la U ya fue titular en la ida ante Alianza Lima por los cuartos de final del certamen.

De esta manera, la formación que saldrá a la cancha del Nacional en U de Chile será con: Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero y Matías Sepúlveda en mediocampo; dejando en ofensiva a Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

Assadi y Guerra comandarán el ataque ante Lanús/ © Photosport

🏟️ ¿Cuándo y dónde se juega el U. de Chile vs Lanús por Copa Sudamericana?

📺 DSports, ESPN, Disney+ Premium y DGO

📅 Jueves 23 de octubre de 2025

🕖 19:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago

🚫 A puertas cerradas (sanción Conmebol)