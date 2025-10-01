La Conmebol no perdonó las declaraciones de Néstor “Pipo” Gorosito. El organismo sudamericano anunció oficialmente la apertura de un expediente disciplinario contra el técnico argentino de Alianza Lima tras sus controversiales comentarios posteriores a la eliminación en Copa Sudamericana ante Universidad de Chile.

El entrenador quedó en el radar de la entidad tras hacer referencia en tono burlesco a los hinchas azules que fueron agredidos brutalmente en Argentina durante el partido ante Independiente. Sus palabras generaron una ola de indignación que llegó hasta Paraguay.

⚖️ Conmebol con los ojos puestos sobre Gorosito

De acuerdo con el comunicado oficial desde Luque, el estratega argentino habría incumplido los artículos 8.1 y 11.2, literales c), d) y p) del Código Disciplinario de la Conmebol, además del artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes de la Sudamericana 2025. Las normas sancionan el uso indebido de símbolos, banderas, pancartas o mensajes que inciten al odio, discriminación o violencia.

El expediente se vincula directamente con los polémicos comentarios del Pipo después del duelo en Coquimbo: “Un señor de barba de acá cargó, y un flaco alto dijo: ‘Váyanse para casita'. Un desubicado. Porque nosotros no decimos que ellos estuvieron mostrando el culo (sic) en Argentina“, declaró el técnico, generando gran repudio en el ambiente universitario.

🎯 Las sanciones que se vienen para el DT de Alianza Lima

El ente sudamericano de fútbol deberá definir las medidas correspondientes, que podrían ir desde multas económicas hasta suspensiones para el entrenador argentino. Según el Código Disciplinario, las sanciones por conducta antideportiva pueden incluir suspensiones de varios partidos o períodos determinados.

El organismo ya había mostrado su línea dura con los incidentes de Avellaneda, donde hinchas chilenos fueron brutalmente agredidos por barras de Independiente, dejando heridos graves y múltiples detenidos. La barbarie argentina provocó que la U clasificara automáticamente a cuartos de final.