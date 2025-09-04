A la espera del fallo oficial de Conmebol, en U de Chile tienen cierto optimismo en que vencerán a Independiente en los escritorios y se les otorgará la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, instancia donde deberán enfrentar a Alianza Lima.

En caso de confirmarse su avance en el torneo continental, la U visitará a Alianza el próximo 18 de septiembre y la vuelta será el día 25 del mismo mes en territorio nacional, escenario en el que los azules deberán buscar estadio para ejercer la localía ante el conjunto peruano.

Retorno a los entrenamientos 💪🏼

Preparando los próximos desafíos 🤘🏼 pic.twitter.com/ThLlqSA2De — Universidad de Chile (@udechile) September 2, 2025

😯 Desde Coquimbo apuran a U de Chile por el Francisco Sánchez Rumoroso

La U no podrá ser local en el Estadio Nacional en la posible revancha ante Alianza Lima debido a que el coloso de Ñuñoa será sede del Mundial sub 20 a jugarse en Chile, por lo que el cuadro universitario ha tenido que barajar alternativas fuera de Santiago.

Junto con opciones como Concepción, en U de Chile también apuntaron al estadio de Coquimbo, el Francisco Sánchez Rumoroso, aunque desde la ciudad portuaria avisaron que no han recibido una solicitud oficial por el uso del recinto. De acuerdo al medio de la Cuarta Región El Día “desde la administración porteña, eso sí, señalaron que no han existido contactos oficiales con la “U” para arrendar el recinto coquimbano“.

La U está a la espera del fallo de Conmebol/ © Photosport

🏟 ¿Dónde haría de local la U ante Alianza si no es en Coquimbo?

En caso de no tener éxito para utilizar el Sánchez Rumoroso en la posible llave ante Alianza por Copa Sudamericana, otra de las opciones que manejan en la U es el Sausalito en Viña del Mar.

Teniendo en cuenta que lo más seguro es que dicha serie de cuartos de final se lleve a cabo sin público, no es factor de importancia el aforo que pueda tener el estadio que use U de Chile para disputar el encuentro en nuestro país, por lo que se abre la chance de ocupar el coloso de la Ciudad Jardín.

🤔 ¿Cuándo se conocería el fallo de Conmebol?

De acuerdo a los últimos reportes, es posible que el fallo de Conmebol en esta disputa entre la U e Independiente salga a la luz este mismo jueves o mañana viernes 5 de septiembre, a mas tardar durante el inicio de la próxima semana considerando la proximidad que quedaría con los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

🔗 ¿Dónde leer más de Universidad de Chile?

Puedes saber todas las novedades de U de Chile junto a Al Aire Libre.