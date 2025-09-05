Una inesperada reacción llegó desde Alianza Lima, ya que lamentaron el castigo que recibió U de Chile, su próximo rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Los Azules fueron sancionados con 7 partidos como local y 7 como visita sin público en el torneo, luego de los incidentes producidos en Avellaneda en las tribunas, que le valieron la descalificación a Independiente.

🧐 ¿Por qué Alianza Lima lamenta el castigo para U de Chile?

Quien lamenta el castigo para U de Chile es el futbolista de Alianza Lima Alan Cantero y la razón es que el público de su equipo tampoco podrá ir a la revancha en nuestro país, que se jugará a puertas cerradas el jueves 25 de septiembre en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

En diálogo con la prensa, Cantero señaló: “Una lástima porque la gente nos viene acompañando donde juguemos, en todas las canchas, y es muy importante para nosotros. Pero sabemos que igual vamos a tener el apoyo de ellos. Primero de local haremos todo posible para ganar acá en casa y después representar de la mejor manera afuera”.

📋 El análisis en Alianza Lima del cruce ante U de Chile

“Estamos preparándonos, muy enfocados en lo que viene. Todos sabemos que la U es un rival difícil, por algo también está donde está. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, hemos venido sacando buenos resultados y vamos a seguir de la misma manera”, señaló Alan Cantero sobre la llave.

“Vamos a hacer todo para tratar de ir más tranquilos a Chile. Siempre es importante sumar en casa, no dice nada, pero te da tranquilidad. Estamos bien, preparándonos, muy enfocados en lo que viene. Venimos trabajando muy bien”, sentenció sobre el tema.

😱 Alianza Lima no olvida la polémica llave de Libertadores ante U de Chile en 2010

Por último, Alan Cantero habló sobre el sentimiento de sus hinchas por la polémica llave en la Copa Libertadores, la que U de Chile ganó ante Alianza Lima con un gol en los descuentos, el que había sido anulado por un supuesto offside, pero que sobre la marcha el árbitro validó tras una conversación con el guardalíneas y los reclamos del DT Gerardo Pelusso.

“Muchos lo están tomando como revancha, pero nosotros estamos tranquilos. Sabemos que va a ser un partido difícil, pero nosotros tenemos la primera chance acá en casa y es donde tenemos que sacar ventaja”, cerró Cantero.

📅 ¿Cuándo juegan U de Chile vs Alianza Lima?

U de Chile y Alianza Lima se enfrentarán los jueves 18 y 25 de septiembre a las 20:30 horas. La confrontación arranca en Lima y terminará en Coquimbo, ciudad elegida por la U para hacer de local ante la imposibilidad de usar el estadio Nacional, por ser sede del Mundial sub 20.

