Universidad de Chile continúa preparándose para el que será su partido más importante en lo que va del año. Los azules recibirán a Alianza Lima por los cuartos de final de vuelta de la Copa Sudamericana, con la obligación de ganar tras el empate sin goles en la ida, para meterse entre los cuatro mejores del certamen.

La tarea no será sencilla y hay algunos factores que complican aún más la llave para los universitarios. Esto porque no podrán contar con sus hinchas debido a la sanción impuesta por Conmebol tras la barbarie de Avellaneda y no podrán hacer de local en el Nacional producto del Mundial Sub 20 que arranca el próximo sábado.

Por esta razón, los dirigidos por Gustavo Álvarez recibirán a los incaicos en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, recinto en el que la U ya ha jugado anteriormente por torneos internacionales.

🏴‍☠️ U de Chile conoce de buenos resultados en Coquimbo

La primera vez que Universidad de Chile jugó en Coquimbo fue el 4 de marzo de 2009 por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En aquel entonces, los azules recibieron a Aurora de Bolivia y se impusieron por 3-0 gracias a los goles de Manuel Iturra, Manuel Villalobos y José Rojas.

Aquella no fue la única vez que la U se trasladó hasta la región de Coquimbo para hacer de local en copas internacionales, puesto que en 2010 regresó al Estadio Francisco Sánchez Rumoroso para recibir a Universidad Católica por la fase de grupos de la Libertadores.

En aquel partido, los laicos igualaron 2-2 ante los cruzados con anotaciones de Juan Manuel Olivera y Edson Puch en una campaña donde alcanzaron las semifinales del certamen continental.

🤔 ¿Cuándo juega U de Chile vs Alianza Lima?

El próximo partido de Universidad de Chile en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo por torneos internacionales será este jueves 25 de septiembre, cuando reciba a Alianza Lima desde las 21:30 horas en busca de la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana.

Fecha: Jueves 25 de septiembre

Hora: 21:30

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso (Coquimbo)

🔗 Sigue en Al Aire Libre todas las novedades del cruce entre U de Chile y Alianza Lima por la Copa Sudamericana.