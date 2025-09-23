Universidad de Chile buscará inscribirse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana este jueves, cuando reciba a Alianza Lima en Coquimbo en busca de las semifinales del torneo continental.

El partido de ida de los cuartos de final fue un empate sin goles en Perú, por lo que los azules están obligados a ganar para quedarse con la clasificación. En caso de empate, en tanto, todo se definirá desde los doce pasos.

🎯 En U de Chile se preparan para los penales

Si bien la idea de los universitarios es abrochar la clasificación en los noventa minutos, son conscientes que todo se podría definir en una tanda de penales. Por ello, el director técnico de la U, Gustavo Álvarez, confirmó que han practicado tiros desde los doce pasos.

“Lo de los penales siempre lo trabajamos. Cuando entrenamos pelota parada hacemos desde la salida del medio, saques laterales y hasta penales, porque puede pasar que tengas algún penal en los partidos. Siempre los entrenamos y los jugadores lo hacen por su cuenta y compiten entre ellos”, dijo el DT de la U.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Alianza Lima?

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre Universidad de Chile y Alianza Lima se jugará este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Fecha: Jueves 25 de septiembre

Hora: 21:30

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso (Coquimbo, Chile)

🔗 Sigue en Al Aire Libre todos los pormenores de la llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima por la Copa Sudamericana.