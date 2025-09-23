La Universidad de Chile está a 90 minutos de hacer historia. Los azules reciben este jueves a Alianza Lima en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, con el boleto a semifinales de Copa Sudamericana como premio. El empate sin goles en Lima dejó la llave abierta, y cualquier victoria mete a la U entre los cuatro mejores del torneo continental.

Gustavo Álvarez habló en la previa del duelo decisivo y fue consultado sobre la polémica denuncia que presentó Alianza Lima ante la Conmebol, acusando la presencia de barristas azules infiltrados como periodistas en Matute. “Yo en ese tema desconozco detalles, me parece que no soy quién para opinar con precisión”, respondió el DT con la tranquilidad que lo caracteriza.

⚽ La U jugará como si el estadio esté repleto

El DT del Romántico Viajero sabe que su equipo debe superar un desafío extra: jugar sin su hinchada. La sanción de Conmebol por los incidentes en Avellaneda obliga a los azules a disputar el partido a puertas cerradas. Pero Álvarez tiene clara la receta para convertir el silencio en una fortaleza para sus dirigidos.

“Sí puedo decirle al hincha que, por más que se juegue a puertas cerradas y no estén en el estadio, su apoyo, respeto y cariño lo sentimos permanentemente. Vamos a jugar como si el estadio esté repleto”, declaró el entrenador.

Álvarez no esquivó el tema de la tensión que se vivirá en Coquimbo este jueves: “Tenemos el desafío de imponernos, sobreponiéndonos a un estadio vacío. Eso lo tenemos que superar y jugar el partido como lo que es: una final”, agregó el entrenador.

Pese a la prohibición, en la U esperan “sentir” el aliento de sus hinchas / ©Photosport.

🏆¿Cuándo y a qué hora se juega el partido entre U de Chile vs Alianza Lima?

El duelo se jugará este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo y podrás seguir todos los detalles en Al Aire Libre.