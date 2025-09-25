La U de Chile sueña con meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana 2025. Tras igualar sin goles en Lima, el desenlace será este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, donde el equipo de Gustavo Álvarez buscará dar otro paso histórico en la serie contra Alianza Lima.

Los azules vienen de eliminar a Independiente en octavos de final, en una serie marcada por los incidentes en Avellaneda, cuando el partido de vuelta estaba 1-1. La llave se resolvió gracias al triunfo 1-0 en la ida con gol de Lucas Assadi, que terminó siendo clave. Más allá de lo futbolístico, avanzar de fase significaría un fuerte impulso económico para el club.

❓ ¿Cuánto ganaría la U de Chile si elimina a Alianza Lima?

De acuerdo al cuadro oficial de Conmebol para la Copa Sudamericana 2025, clasificar a semifinales entrega un premio de USD 800.000. Al tipo de cambio actual (aprox. $940 CLP por dólar), esto equivale a más de 750 millones de pesos chilenos.

📊 ¿Cuánto dinero ha acumulado la U de Chile hasta cuartos de final?

Según los premios oficiales de Conmebol, Universidad de Chile ya ha superado los USD 5,8 millones en ingresos por su campaña continental.

Desglose aproximado en pesos chilenos:

Clasificación a fase de grupos: $2.820 millones

$2.820 millones Bono por triunfos en fase de grupos: $310 millones

$310 millones Clasificación a octavos de final: $560 millones

$560 millones Clasificación a cuartos de final: $660 millones

👉 Total acumulado hasta cuartos: cerca de $5.500 millones

Si logra avanzar a semifinales, la cifra aumentaría a más de $6.300 millones.

⚽ La última vez que la U de Chile avanzó a semifinales

Dejar en el camino a Alianza Lima sería histórico: la U volvería a estar entre los cuatro mejores de un torneo continental por primera vez desde 2012, cuando alcanzó las semifinales de Copa Libertadores ante Deportivo Quito.

Además del prestigio deportivo, el club reforzaría sus finanzas con un ingreso vital que le permitiría proyectar un plantel más competitivo de cara a 2026.

📣 Revisa en Al Aire Libre toda la cobertura del U de Chile vs Alianza Lima: formaciones, minuto a minuto, transmisión y resultados.