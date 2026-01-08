Chile vuelve a la cancha en el Mundial de la Kings League 2026 con la primera opción de avanzar a la siguiente ronda. Tras la contundente victoria por 6-1 ante Marruecos, el equipo nacional quedó en lo más alto del Grupo A y ahora se alista para disputar su último compromiso de la fase de grupos frente a Colombia, en un duelo que marcará el futuro chileno en el certamen.

El combinado nacional ha sido protagonista tanto en lo deportivo como en lo mediático. Arturo Vidal, uno de los presidentes del equipo junto a Shelao, nuevamente seguirá el encuentro a distancia desde Chile, tal como lo ha hecho durante todo el torneo, manteniendo contacto directo con el plantel y la transmisión oficial.

🕒 ¿A qué hora juega Chile vs Colombia por el Mundial de la Kings League?

Chile enfrentará a Colombia este domingo 11 de enero, en un partido válido por la tercera fecha del Grupo A del Mundial de la Kings League 2026, que se disputa en Sao Paulo, Brasil.

📆 Domingo 11 de enero de 2026

⏰ 18:00 horas de Chile

📺 ¿Dónde ver GRATIS Chile vs Colombia EN VIVO por el Mundial Kings League 2026?

El compromiso entre Chile y Colombia tendrá transmisión EN VIVO y GRATIS en Chile a través de Canal 13 y todas sus plataformas digitales. Además, el partido también se podrá seguir mediante las señales oficiales de la Kings League, con emisión gratuita vía YouTube y Twitch.

Señal abierta – Canal 13

13.1 Santiago

8.1 Arica

8.1 Iquique

13.1 Antofagasta

11.1 Copiapó

13.1 La Serena–Coquimbo

8.1 Gran Valparaíso

8.1 Rancagua

8.1 Talca

13.1 Chillán

5.1 Gran Concepción

4.1 Temuco

12.1 Valdivia

13.1 Puerto Montt

6.1 Coyhaique

9.1 Punta Arenas

Cable

VTR: 22 / 713

DirecTV: 152 / 1152

Movistar: 122 / 813

Claro: 56 / 556

Zapping: 22

TuVes HD: 58

Entel: 67

Mundo: 17 / 517

GTD / Telsur: 22 / 28 / 813

🇨🇱 🆚 🇨🇴 Chile vs Colombia EN VIVO: lo que se juega La Roja

Con una victoria o incluso un empate, Chile asegurará su clasificación a la siguiente ronda del Mundial de la Kings League 2026. El equipo nacional buscará cerrar la fase de grupos como líder y seguir consolidándose como uno de los elencos más fuertes del torneo.