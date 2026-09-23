Datos Clave La titularidad: Damián Pizarro jugó su primer partido como estelar con la camiseta de Audax Italiano. Las pifias: Su rendimiento ante Colo Colo no fue el esperado y se ganó el reproche de los hinchas al abandonar la cancha en el minuto 72. La sequía goleadora: El delantero no anota hace más de dos años. Su último gol fue cuando vestía la camiseta del Cacique.

Damián Pizarro jugó su primer partido como titular con la camiseta de Audax Italiano la noche del pasado martes en el empate sin goles de su equipo ante Colo Colo por la ida de los octavos de final de la Copa Chile.

Sin embargo, su actuación no fue la mejor y los hinchas se lo hicieron saber en el minuto 72, cuando dejó la cancha para ser sustituido. El atacante de 21 años vive un calvario en su retorno al fútbol chileno y ya suma más de dos años sin anotar.

Damián Pizarro fue pifiado en empate de Audax ante Colo Colo

El rendimiento de Damián Pizarro en la igualdad sin goles en el Estadio Nacional dejó con un sabor amargo a los hinchas itálicos, quienes manifestaron su descontento contra el jugador.

En el minuto 72 del partido, el delantero fue reemplazado por Franco Troyansky. Allí, los fanáticos audinos se hicieron sentir con fuertes pifias y una ola de insultos contra el jugador que llegó en el último mercado de pases.

La incómoda situación quedó registrada en un video compartido por el medio partidario Forza Audax, donde queda en evidencia el malestar de los hinchas con el joven delantero.

¿Hace cuánto Damián Pizarro no hace un gol?

Sin embargo, el calvario que vive Damián Pizarro no es reciente. El atacante no solo no logró consolidarse en el extranjero, sino que tampoco logró anotar. Esto provocó que volviera al fútbol chileno con el objetivo de retomar su nivel.

El delantero de 21 años no hace un gol hace 863 días. Es decir, hace 2 años, cuatro meses y 10 días. La última vez que marcó fue el 12 de mayo de 2024, cuando vestía la camiseta del Cacique. En aquella oportunidad se hizo presente con dos conquistas frente a Audax Italiano.

De ahí en más ha vestido cuatro camisetas (Udinese, La Havre, Racing y actualmente la de los itálicos) y no se ha podido reencontrar con las redes. Si bien el jugador confía en revertir la situación, los hinchas audinos comienzan a perder la paciencia y exigirle más a quien fuera una de las grandes promesas del balompié nacional.