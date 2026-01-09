El mercado de pases vuelve a dejar una historia conocida para Colo Colo, que vio cómo uno de los nombres que estuvo en su radar terminó cerrando su salida al extranjero. El Cacique ha evaluado alternativas para reforzar el ataque, pero no logró avanzar en las gestiones por uno de estas opciones y el jugador terminó fichando en otro club.

Daniel Castro, delantero que fue seguido desde Macul, finalmente continuará su carrera en el fútbol argentino, marcando el cierre de una opción que estuvo sobre la mesa del Popular durante este mercado.

🧩 Colocolo lo quiso, pero se durmió en la negociación

Durante las últimas semanas, el nombre de Daniel “Popín” Castro se convirtió en uno de los focos del mercado de fichajes del fútbol nacional, especialmente para Colo Colo, que buscaba reforzar su delantera tras una temporada desfavorable para los arietes albos. En ese contexto, el club realizó gestiones formales para quedarse con el goleador de Deportes Limache, incluso presentando una oferta económica que finalmente no convenció al elenco dueño de su pase, al ser considerada muy por debajo de lo solicitado.

La dirigencia de Macul llegó a plantear diferentes fórmulas —incluido un posible trueque— con tal de asegurar la llegada del atacante de 31 años, un delantero que brilló la temporada pasada y fue clave en la campaña de Limache. Sin embargo, los tiempos y las exigencias económicas terminaron por dejar la operación en el aire.

✈️ El salto al fútbol argentino toma forma

Según informa Bolavip Chile, “Popín” Castro ya alista las maletas para emigrar del país rumbo al fútbol argentino, lo que sería su primera pasada por el fútbol internacional a sus 31 años. La información del medio especializado detalla que el ariete, figura de Deportes Limache, es seguido de cerca desde Argentina tras su destacada campaña.

Sobre el monto que se negoció para su salida, Deportes Limache fijó una exigencia alta por el pase del delantero: al menos US$ 700 mil sería lo que pediría la dirigencia. La oferta inicial de Colo Colo, cercana a los US$ 250 mil, fue descartada, mientras que la propuesta proveniente desde Argentina alcanzó las expectativas del club tomatino, sellando así su salida del fútbol chileno.

❔ ¿Cuál será el destino de Daniel Castro?

Por información del medio citado, el delantero tendría todo arreglado y viajaría entre el lunes y martes de la próxima semana para realizarse el chequeo médico. Si bien el destino del jugador aún es incierto, lo que si se sabe es que el delantero tendrá de compañero a otro futbolista chileno, por lo que las alternativas van siendo cada vez menos.

En ese escenario, desde hace semanas trascendía que Newell’s Old Boys había sondeado las condiciones del delantero, coincidiendo además con la presencia en el plantel rosarino del arquero nacionalizado chileno Gabriel Arias, un vínculo que también fue considerado dentro del contexto de ésta operación.

Así, a la espera de la confirmación oficial, todo indica que Daniel “Popín” Castro dará el salto al fútbol argentino, cerrando un capítulo que lo tuvo en la órbita de Colo Colo y abriendo un nuevo desafío en su carrera, esta vez fuera del país.